$!Cae ‘El 24’, líder regional de grupo criminal en Sinaloa; aseguran arsenal y explosivos en operativos

Elementos federales y estatales detuvieron en Sinaloa a Iván “N”, alias “El 24”, identificado por las autoridades como líder regional de una organización criminal, durante una serie de operativos realizados en distintos municipios de la entidad, informó este 15 de junio el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. La captura se llevó a cabo como parte de las acciones de reforzamiento de seguridad implementadas en el estado y fue resultado de un operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como autoridades estatales.

DETIENEN EN OPERATIVOS EN CULIACÁN Y MOCORITO A IVÁN Y OTROS TRES SUJETOS De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en los municipios de Culiacán y Mocorito fueron detenidos cuatro hombres, entre ellos Iván “N”. Las autoridades señalaron que el detenido es considerado líder regional de una organización criminal que opera en la zona. Durante esta acción fueron asegurados dos vehículos, cuatro armas largas, un arma corta, ocho cargadores y un chaleco táctico.

SSPC REALIZA DIVERSOS OPERATIVOS EN SINALOA; DECOMISAN ARMAS Y MILES DE CARTUCHOS La SSPC informó que, además de la captura de Iván “N”, se realizaron diversas acciones en varios municipios de Sinaloa. En Concordia, en el poblado Las Iguanas, las fuerzas de seguridad aseguraron un arma larga, 46 cargadores y 3 mil 001 cartuchos. En El Rosario, en la comunidad de Las Habitas, fueron detenidas cuatro personas, entre ellas una de nacionalidad extranjera y un menor de edad. En el lugar se aseguraron un fusil Barrett, 11 armas largas, 158 cargadores, 835 cartuchos, cinco chalecos tácticos y cuatro placas balísticas. En Mocorito, en el Ranchito de los Gaxiola, fue detenido un hombre al que se le aseguraron seis armas largas, siete cargadores, 210 cartuchos, dos chalecos tácticos, siete kilogramos de goma de opio y un vehículo con reporte de robo.

ASEGURAN EXPLOSIVOS, ARMAS Y CARTUCHOS DURANTE OPERATIVOS EN MAZATLÁN Y SAN IGNACIO En el poblado La Noria, municipio de Mazatlán, elementos de seguridad localizaron 951 cartuchos, cinco cargadores y una cuatrimoto durante recorridos terrestres. Asimismo, en la localidad La Amole fueron detenidas tres personas, una de ellas de nacionalidad extranjera. Las autoridades aseguraron cinco armas largas, un arma corta, 29 cargadores, mil 280 cartuchos, tres chalecos tácticos y tres placas balísticas. En el municipio de San Ignacio fueron localizados siete artefactos explosivos improvisados, además de 29 estopines eléctricos, 49 estopines de retardo y seis cargas explosivas. AUTORIDADES LOCALIZAN CAMPAMENTO UTILIZADO POR EL CRIMEN ORGANIZADO Las autoridades también reportaron el hallazgo de armamento en la estación fitosanitaria La Concha, en Escuinapa, donde localizaron cinco armas largas, 29 cargadores, 590 cartuchos, tres chalecos tácticos y cinco culatas para arma larga. En el municipio de Elota, en las inmediaciones del poblado Casas Grandes, fue localizado un campamento donde se aseguraron cuatro armas largas, 56 cartuchos, 10 cargadores, un chaleco táctico y diversa ropa táctica.

INHALITIAN ÁREAS PARA PRODUCCIÓN DE DROGAS SINTÉTICAS Como parte de los operativos, personal de seguridad intervino en los municipios de Culiacán y Cosalá, específicamente en los poblados La Pluma de la Gallina, Bacatá, El Sauce, Las Amargosas y La Vuelta del Cerro. En esos puntos fueron inhabilitadas seis áreas de concentración de materiales utilizados para la elaboración de metanfetaminas. Las autoridades aseguraron tres armas largas, cinco cargadores, 217 cartuchos, un reactor de síntesis orgánica, 5 mil 490 litros y 250 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para la fabricación de drogas sintéticas. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estimó que estas acciones representan una afectación económica de aproximadamente 110 millones de pesos para la delincuencia organizada.

AUTORIDADES TRABAJAN DE MANERA COORDINADA PARA LUCHAR CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO La dependencia federal señaló que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad mantienen acciones coordinadas para detener a generadores de violencia y combatir la producción y distribución de drogas sintéticas en el estado de Sinaloa. Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

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