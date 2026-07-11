Aseguran a dos tigres de bengala blancos en Durango

El 11 de julio se reportó que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró a dos tigres de bengala blancos. Se detalló que la orden de cateo se justificó bajo el posible delito contra la biodiversidad.

En el reporte se destacó una fotografía donde muestra a uno de los tigres dentro de un hábitat limitado e improvisado.

Su recuperación ocurrió durante un cateo en la colonia La Huerta, en el estado de Durango. El operativo en el inmueble tuvo lugar gracias a una denuncia, la cual fue a través de la Ventanilla Única de Atención (VUA) de la FGR en Durango, por parte de elementos de seguridad federal.