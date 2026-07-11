Aseguran a dos tigres de bengala blancos en Durango
Los dos tigres quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones y proceder conforme a derecho
El 11 de julio se reportó que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró a dos tigres de bengala blancos. Se detalló que la orden de cateo se justificó bajo el posible delito contra la biodiversidad.
En el reporte se destacó una fotografía donde muestra a uno de los tigres dentro de un hábitat limitado e improvisado.
Su recuperación ocurrió durante un cateo en la colonia La Huerta, en el estado de Durango. El operativo en el inmueble tuvo lugar gracias a una denuncia, la cual fue a través de la Ventanilla Única de Atención (VUA) de la FGR en Durango, por parte de elementos de seguridad federal.
El operativo fue coordinado por elementos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), oficiales de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
‘Durante dicha acción, las autoridades aseguraron dos tigres blancos y el domicilio, el cual quedó a disposición del representante social de la Federación, quien continuará con las investigaciones correspondientes para proceder conforme a derecho’ informó el comunicado del cateo.