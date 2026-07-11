Aseguran a dos tigres de bengala blancos en Durango

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Los dos tigres quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con las investigaciones y proceder conforme a derecho

El 11 de julio se reportó que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró a dos tigres de bengala blancos. Se detalló que la orden de cateo se justificó bajo el posible delito contra la biodiversidad.

En el reporte se destacó una fotografía donde muestra a uno de los tigres dentro de un hábitat limitado e improvisado.

Su recuperación ocurrió durante un cateo en la colonia La Huerta, en el estado de Durango. El operativo en el inmueble tuvo lugar gracias a una denuncia, la cual fue a través de la Ventanilla Única de Atención (VUA) de la FGR en Durango, por parte de elementos de seguridad federal.

El operativo fue coordinado por elementos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), oficiales de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

https://vanguardia.com.mx/vida/bienestar/en-el-dia-mundial-de-la-zoonosis-alertan-del-alza-de-enfermedades-transmitidas-por-animales-BO21946052

Durante dicha acción, las autoridades aseguraron dos tigres blancos y el domicilio, el cual quedó a disposición del representante social de la Federación, quien continuará con las investigaciones correspondientes para proceder conforme a derecho’ informó el comunicado del cateo.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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