‘Huelen a baúl del recuerdo’... Nay Salvatori, diputada de Morena, cierra su podcast por polémicos comentarios sobre hombres mayores (video)

La controversia también involucró a su compañera de bancada, Graciela Palomares , quien participó en la conversación que posteriormente se viralizó. El episodio abrió un debate sobre los límites del humor, la libertad de expresión y los comentarios relacionados con la vejez.

El podcast “Descasadas”, conducido por la diputada local de Morena Nayeli Salvatori , llegó a su fin después de más de una semana marcada por críticas en redes sociales a raíz de comentarios considerados ofensivos hacia los hombres adultos mayores.

Las expresiones provocaron una ola de críticas en redes sociales y acusaciones de ancianofobia , particularmente por las referencias que ambas hicieron a las arrugas, la piel, las enfermedades y otros aspectos relacionados con el envejecimiento.

El fragmento que detonó la discusión fue publicado originalmente el 21 de julio en YouTube pero hasta ahora se hizo viral . En él, Salvatori aseguró que algunos hombres mayores “ huelen a baúl del recuerdo ”, mientras Palomares respondió: “ es que ya se están pudriendo ”.

UN SEGUNDO FRAGMENTO AMPLIÓ LA CONTROVERSIA

Cuando la discusión parecía concentrarse en un solo fragmento, comenzó a circular otro extracto del mismo podcast. En esta ocasión, los comentarios estaban relacionados con la salud y vida sexual de los hombres de edad avanzada, lo que hizo que la polémica alcanzara una mayor difusión.

El episodio comenzó a generar cuestionamientos hacia las dos legisladoras, mientras usuarios de redes sociales recuperaban fragmentos de la conversación y discutían el contenido del programa.

En un primer momento, Salvatori defendió sus expresiones y descartó retirar el contenido o disculparse. La diputada sostuvo que sus palabras formaban parte de una conversación de carácter humorístico y que estaban protegidas por la libertad de expresión.

Sin embargo, el escenario cambió después de que Agustín Guerrero, consejero estatal de Morena, se deslindara públicamente de los comentarios y ofreciera una disculpa institucional a nombre del partido.

A partir de entonces, Salvatori y Palomares difundieron mensajes de disculpa por separado. Ambas argumentaron que las expresiones habían sido “descontextualizadas”, aunque el tema continuó generando reacciones.

SALVATORI TAMBIÉN DEJA UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN

Las consecuencias de la polémica no se limitaron al podcast. Salvatori informó posteriormente que dejaría, hasta nuevo aviso, uno de los programas de televisión en los que participaba.

La legisladora dio a conocer la decisión mediante un video publicado en redes sociales y explicó que se trataba de un acuerdo entre ella y la dirección de la televisora.

“Por decisión entre la dirección de la televisora y yo”, señaló Salvatori al referirse a su salida temporal del espacio televisivo.

En el mismo mensaje, la diputada ofreció una segunda disculpa y reconoció que las expresiones utilizadas durante el podcast tuvieron un impacto que pudo resultar ofensivo para otras personas.

“Las palabras tienen un fuerte impacto y pueden herir”, afirmó.

Salvatori sostuvo que nunca tuvo la intención de ofender a las personas de la tercera edad, pero reconoció el efecto que tuvieron sus comentarios luego de que el fragmento se difundiera ampliamente.

HORAS DESPUÉS CONFIRMÓ EL FINAL DEL PODCAST

La decisión más contundente llegó horas después, cuando Salvatori confirmó a través de Instagram el cierre definitivo de “Descasadas”.

En su mensaje, la diputada explicó que la controversia les hizo reflexionar sobre las dificultades de mantener conversaciones públicas en un contexto donde cualquier fragmento puede ser separado de su contenido original y difundido ampliamente.