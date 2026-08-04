‘Huelen a baúl del recuerdo’... Nay Salvatori, diputada de Morena, cierra su podcast por polémicos comentarios sobre hombres mayores (video)
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Nay Salvatori cerró “Descasadas” tras la polémica por comentarios sobre hombres mayores. La diputada también se disculpó y dejó un programa de TV
El podcast “Descasadas”, conducido por la diputada local de Morena Nayeli Salvatori, llegó a su fin después de más de una semana marcada por críticas en redes sociales a raíz de comentarios considerados ofensivos hacia los hombres adultos mayores.
La controversia también involucró a su compañera de bancada, Graciela Palomares, quien participó en la conversación que posteriormente se viralizó. El episodio abrió un debate sobre los límites del humor, la libertad de expresión y los comentarios relacionados con la vejez.
El fragmento que detonó la discusión fue publicado originalmente el 21 de julio en YouTube pero hasta ahora se hizo viral. En él, Salvatori aseguró que algunos hombres mayores “huelen a baúl del recuerdo”, mientras Palomares respondió: “es que ya se están pudriendo”.
Las expresiones provocaron una ola de críticas en redes sociales y acusaciones de ancianofobia, particularmente por las referencias que ambas hicieron a las arrugas, la piel, las enfermedades y otros aspectos relacionados con el envejecimiento.
UN SEGUNDO FRAGMENTO AMPLIÓ LA CONTROVERSIA
Cuando la discusión parecía concentrarse en un solo fragmento, comenzó a circular otro extracto del mismo podcast. En esta ocasión, los comentarios estaban relacionados con la salud y vida sexual de los hombres de edad avanzada, lo que hizo que la polémica alcanzara una mayor difusión.
El episodio comenzó a generar cuestionamientos hacia las dos legisladoras, mientras usuarios de redes sociales recuperaban fragmentos de la conversación y discutían el contenido del programa.
En un primer momento, Salvatori defendió sus expresiones y descartó retirar el contenido o disculparse. La diputada sostuvo que sus palabras formaban parte de una conversación de carácter humorístico y que estaban protegidas por la libertad de expresión.
Sin embargo, el escenario cambió después de que Agustín Guerrero, consejero estatal de Morena, se deslindara públicamente de los comentarios y ofreciera una disculpa institucional a nombre del partido.
A partir de entonces, Salvatori y Palomares difundieron mensajes de disculpa por separado. Ambas argumentaron que las expresiones habían sido “descontextualizadas”, aunque el tema continuó generando reacciones.
SALVATORI TAMBIÉN DEJA UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN
Las consecuencias de la polémica no se limitaron al podcast. Salvatori informó posteriormente que dejaría, hasta nuevo aviso, uno de los programas de televisión en los que participaba.
La legisladora dio a conocer la decisión mediante un video publicado en redes sociales y explicó que se trataba de un acuerdo entre ella y la dirección de la televisora.
“Por decisión entre la dirección de la televisora y yo”, señaló Salvatori al referirse a su salida temporal del espacio televisivo.
En el mismo mensaje, la diputada ofreció una segunda disculpa y reconoció que las expresiones utilizadas durante el podcast tuvieron un impacto que pudo resultar ofensivo para otras personas.
“Las palabras tienen un fuerte impacto y pueden herir”, afirmó.
Salvatori sostuvo que nunca tuvo la intención de ofender a las personas de la tercera edad, pero reconoció el efecto que tuvieron sus comentarios luego de que el fragmento se difundiera ampliamente.
HORAS DESPUÉS CONFIRMÓ EL FINAL DEL PODCAST
La decisión más contundente llegó horas después, cuando Salvatori confirmó a través de Instagram el cierre definitivo de “Descasadas”.
En su mensaje, la diputada explicó que la controversia les hizo reflexionar sobre las dificultades de mantener conversaciones públicas en un contexto donde cualquier fragmento puede ser separado de su contenido original y difundido ampliamente.
Salvatori aseguró que actualmente “ya no es posible tener una charla con libertad, con humor o con honestidad” sin que exista el riesgo de que el material sea “sacado de contexto, distorsionado o utilizado para lastimar”.
La conductora agradeció a quienes siguieron el proyecto y calificó el cierre como “la decisión más honesta” ante lo ocurrido.
Por su parte, Palomares también difundió un segundo mensaje en video. La legisladora insistió en que las declaraciones fueron sacadas de contexto y acusó a la oposición de politizar la polémica con fines de desinformación.
OTRA PARTICIPANTE TAMBIÉN HABRÍA DEJADO UN PROGRAMA
La controversia alcanzó además a Nadia de la Rosa, otra participante vinculada al podcast. En redes sociales circularon versiones sobre una supuesta salida temporal de un programa de televisión en el que colabora.
Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por De la Rosa, por lo que su situación permanece sin corroborar. Hasta el momento, no existe una postura pública que permita establecer que su salida televisiva sea una consecuencia directa de la polémica.
Tampoco se ha informado oficialmente sobre algún procedimiento para separar a Salvatori o Palomares de sus cargos legislativos. Los cuestionamientos sobre una eventual sanción han circulado principalmente en redes sociales.
El futuro de otros proyectos compartidos entre ambas legisladoras tampoco está definido públicamente. De igual manera, permanece sin precisión si el episodio que originó la controversia continuará disponible en YouTube.
DATOS CURIOSOS
· El episodio que originó la polémica fue publicado originalmente el 21 de julio.
· La frase “huelen a baúl del recuerdo” fue pronunciada por Nayeli Salvatori.
· Graciela Palomares respondió durante la conversación: “es que ya se están pudriendo”.
· La polémica generó acusaciones de ancianofobia en redes sociales.
· Salvatori ofreció una segunda disculpa antes de confirmar el cierre de “Descasadas”.
· La diputada también anunció su salida temporal de un programa de televisión.
· La situación de Nadia de la Rosa no ha sido confirmada oficialmente.
· Hasta ahora no se ha informado de manera oficial sobre un procedimiento para retirar a Salvatori o Palomares de sus cargos legislativos.