Vivienda del Bienestar... así puedes registrarte para obtener una casa de 630 mil pesos; requisitos y documentos

Uno de los puntos centrales es que los solicitantes no deben tener una vivienda propia ni contar con un crédito habitacional activo. Además, el programa está dirigido a personas que no son derechohabientes del Infonavit o Fovissste .

El programa Vivienda para el Bienestar , impulsado por la Comisión Nacional de Vivienda ( Conavi ) , contempla el acceso a viviendas de hasta 630 mil pesos para personas y familias que cumplan con determinados criterios socioeconómicos y habitacionales.

Otro requisito importante está relacionado con los ingresos. Para ser considerado dentro del esquema, el ingreso familiar mensual debe ser menor a 17 mil 800 pesos . El trámite es gratuito y debe realizarse de manera personal ante las instancias correspondientes.

Entre los requisitos principales se encuentran:

· Ser mayor de 18 años.

· No contar con una casa propia.

· No tener un crédito de vivienda activo.

· No cotizar ante Infonavit o Fovissste.

· Tener ingresos familiares menores a 17 mil 800 pesos mensuales.

DOCUMENTOS QUE DEBES PRESENTAR PARA EL REGISTRO

Además de cumplir con los criterios establecidos, los interesados deben presentar documentación que permita a las autoridades comprobar su identidad, domicilio y situación económica.

Documentación Requerida

• Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, etc.).

• CURP del solicitante y de sus dependientes económicos.

• Comprobante de domicilio reciente (no mayor a 3 meses).

• Comprobante o formato de declaración de ingresos.

• Certificado médico de una institución pública en caso de discapacidad permanente.

El proceso de inscripción no tiene costo. Como parte del trámite, las autoridades capturan la información del solicitante y entregan un folio de registro, que sirve como comprobante de que la solicitud fue incorporada al proceso.

¿CÓMO SE REALIZA EL REGISTRO DE VIVIENDA PARA EL BIENESTAR?

El proceso contempla distintas etapas. La primera puede ser un pre-registro en línea, mediante el portal oficial habilitado por Conavi. En esta fase, los interesados proporcionan datos básicos para iniciar el procedimiento.

Sin embargo, el pre-registro digital no sustituye la inscripción formal. La etapa definitiva se realiza de manera presencial en los módulos instalados por Conavi y la Secretaría de Bienestar en los municipios participantes.

La ubicación de estos módulos y las fechas disponibles dependen de cada convocatoria. Un aspecto relevante es que el programa tiene un filtro geográfico, por lo que no todas las personas pueden registrarse en cualquier momento: las mesas de atención se habilitan en municipios donde están contemplados nuevos desarrollos habitacionales.

Para realizar el trámite presencial, los interesados deben acudir con original y copia de sus documentos. Después de la captura de información, el personal encargado proporciona el folio correspondiente.

¿QUÉ PASA SI NO ALCANZASTE A REGISTRARTE?

La convocatoria más reciente cerró sus ventanillas el 2 de agosto de 2026, por lo que actualmente no existe una fecha programada para un nuevo periodo de pre-registro.

Esto se debe a que, tras el cierre, las autoridades deben avanzar con procesos como la validación de documentos, visitas domiciliarias y conformación del padrón de beneficiarios. La próxima apertura dependerá de los nuevos desarrollos habitacionales y de las etapas que se determinen para cada región.

Por ahora, la recomendación oficial para quienes no alcanzaron a completar el procedimiento es mantenerse atentos a los canales de Conavi y al micrositio de Vivienda para el Bienestar, donde se darán a conocer futuras convocatorias, municipios participantes y posibles extensiones.

“No hay una fecha programada para un nuevo periodo de pre-registro”, de acuerdo con la información disponible para esta etapa del programa.

¿DÓNDE MONITOREAR LA APERTURA?

• El sitio oficial: Cuando la Comisión Nacional de Vivienda reactive la captación de solicitudes, habilitará directamente el enlace del Pre-registro Vivienda Bienestar Conavi.

• El micrositio del programa: En el portal de Vivienda para el Bienestar se publicarán las nuevas listas de los municipios que participarán en las próximas etapas de construcción.

¿QUÉ PUEDES HACER MIENTRAS ESPERAS?

• Tramita tu Certificado de No Propiedad: El programa exige demostrar que no eres dueño de ningún inmueble. Este documento se solicita en el Registro Público de la Propiedad de tu localidad y suele tardar unos días en entregarse. Tenerlo listo te ahorrará tiempo en la siguiente convocatoria.

• Revisa la vigencia de tu documentación: Asegúrate de que tu INE esté vigente y de que tus comprobantes de ingresos o cartas de declaración bajo protesta de decir verdad reflejen que tus ingresos mensuales familiares se mantienen por debajo de los 17,800 pesos.