Confirman que la Met Gala 2027 será sobre el legado de John Galliano

Parece que la noticia de que la Met Gala de 2027 eligió al diseñador John Galliano como tema no cayó nada bien en ciertos sectores del entretenimiento y la moda, por lo que Anna Wintour tuvo que salir en defensa de la decisión.

De acuerdo con la prensa internacional, la elección ha generado controversia debido a que Galliano tiene un historial de comentarios antisemitas y racistas.

Galliano fue director creativo de Christian Dior de 1996 a 2011, un periodo que Lauren Sherman, colaboradora de moda de CBS News y corresponsal de Puck, describe como fundamental para la transformación de la industria. Junto con Alexander McQueen, es considerado uno de los últimos grandes diseñadores en cambiar radicalmente la forma de vestir.