Confirman que la Met Gala 2027 será sobre el legado de John Galliano

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Confirman que la Met Gala 2027 será sobre el legado de John Galliano
    Apuesta. La organización de la Met Gala aseguró que la muestra abordará tanto el legado creativo de John Galliano como los episodios más controvertidos de su trayectoria. FOTO: ARCHIVO
Israel García
por Israel García

COMPARTIR

TEMAS


Espectáculos
Viral
Met Gala

Localizaciones


Nueva York

Personajes


Anna Wintour

Organizaciones


Vogue

La elección del diseñador británico como eje de la próxima exposición del Museo Metropolitano reavivó el debate por la polémica que marcó su carrera en 2011

Parece que la noticia de que la Met Gala de 2027 eligió al diseñador John Galliano como tema no cayó nada bien en ciertos sectores del entretenimiento y la moda, por lo que Anna Wintour tuvo que salir en defensa de la decisión.

De acuerdo con la prensa internacional, la elección ha generado controversia debido a que Galliano tiene un historial de comentarios antisemitas y racistas.

Galliano fue director creativo de Christian Dior de 1996 a 2011, un periodo que Lauren Sherman, colaboradora de moda de CBS News y corresponsal de Puck, describe como fundamental para la transformación de la industria. Junto con Alexander McQueen, es considerado uno de los últimos grandes diseñadores en cambiar radicalmente la forma de vestir.

“Su carrera no está definida por un momento, algo con lo que vivirá por el resto de su vida. La exposición no eludirá ninguna de las sombras del pasado de John. Es parte de lo que lo ha moldeado. El espectáculo abarcará todo el arco de su carrera y se enfrentará a todo ello”, dijo la exeditora de Vogue a Deadline.

https://vanguardia.com.mx/show/forbes-defiende-postura-de-bts-y-cuestiona-nueva-categoria-de-los-grammy-IH22612208

Con ello, Galliano se convierte en el tercer diseñador vivo en recibir una muestra individual en los 78 años de historia del evento, después de Yves Saint Laurent y Rei Kawakubo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Viral
Met Gala

Localizaciones


Nueva York

Personajes


Anna Wintour

Organizaciones


Vogue

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Entre el 2012 y 2025, el estado registró una disminución de 92% en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

Disminuyen homicidios en Coahuila; mantiene la segunda tasa más baja del País
Cerca de mil días duraron los trabajos de rescate de los mineros que murieron en el derrumbe en la mina El Pinabete, en Agujita, Coahuila.

A cuatro años de El Pinabete, la herida sigue sangrando; recuerdan a los 10 mineros de Sabinas
Con tres goles de Tahiel Jiménez y uno más de Rogelio González, el Tricolor avanzó como líder del Grupo A.

Con hat-trick de Tahiel Jiménez, México clasifica a Semifinales en Santo Domingo 2026
Pese al discurso gubernamental de finanzas sanas, la deuda bruta del sector público federal continuó al alza y superó los $20 billones en el primer semestre.

Rebasa deuda pública los $20 billones al primer semestre de 2026
Autoridades de Canadá destacaron la detención de 10 fugitivos en el país que fueron detenidos en México durante los últimos 12 meses.

Canadá destaca detención en México de fugitivos; incluyen Ryan Wedding, ex atleta olímpico buscado por el FBI
En 2025 se registraron al menos cuatro casos de ciberbullying en Coahuila.

Coahuila: Albergará NL el 20 de agosto foro de región noreste para debatir uso de celulares entre menores
Los resultados de julio de 2026 sugieren una mejoría moderada en la actividad económica, tanto en el sector manufacturero como en el no manufacturero

La actividad económica presentó mejoría moderada en julio: IMEF
Aunque el SAT no tiene una lista oficial de palabras prohibidas, especialistas fiscales recomiendan evitar ciertos conceptos que podrían generar dudas en caso de una revisión de los movimientos financieros.

SAT lanza recomendación: estos conceptos debes evitar en tus transferencias bancarias durante agosto