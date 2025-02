Aseguran expertos que Sheinbaum ganó tiempo frente acuerdo con Trump

Internacionalistas y expertos en seguridad consideraron como positivo el acuerdo que logró la presidenta Claudia Sheinbaum con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para frenar por un mes la imposición de aranceles a nuestro país, pues “jugó con las fichas que tenía y ganó tiempo... es una bocanada de oxígeno” para lograr un acuerdo.

En entrevistas con EL UNIVERSAL, coincidieron en que también fue una victoria para el presidente de Estados Unidos, pues al presionar logró el acuerdo para que México envíe 10 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera norte para evitar el tráfico de drogas, en especial de fentanilo.

Leonardo Curzio, analista y columnista de El Gran Diario de México, calificó el hecho como “una decisión correcta” de la presidenta Sheinbaum porque “jugó con las fichas que tenía”, aunque el énfasis está en el tema de seguridad: “Tenemos la impresión de que esta película ya la vimos hace seis años, la gente conforme avanza en la edad no avanza demasiado y es el caso de Donald Trump.

”Lo que hace es presionar mucho para obtener una negociación, en este caso presionó en serio y lo que hizo la Presidenta fue jugar con las fichas que tenía y tratar de salir de la esquina en la que la puso Trump”, comentó.

Ante el plazo de un mes para aplicar los aranceles, Curzio refirió que “es una bocanada de oxígeno”, pero la Mandataria federal tendrá que comenzar a dar resultados muy claros para que las métricas mejoren en seguridad.

”Tendrá que demostrar que la frontera es más segura. Trump gana claramente al subrayar: ‘Les decía yo que era la frontera más insegura del mundo’. La Presidenta está mandando 10 mil efectivos, cuatro veces más de los que tiene Estados Unidos, para Trump es un triunfo, es un trofeo, y para la Presidenta de México es tiempo que es muy valioso porque fue presionada en lo económico: 25% de aranceles, son palabras mayores, y fue presionada en seguridad, hablando de un vínculo inaceptable entre el gobierno y las organizaciones criminales”.

”En ese margen salió de la esquina, muy parecido a lo que sucedió en 2019 con la negociación de López Obrador. Tenemos este mes que va a permitir construir un acuerdo”, apuntó.

Omar Alejandro Loera, profesor e investigador de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), indicó que esto es “típico” del estilo de negociación de Trump, porque en su primer periodo como mandatario aplicó la misma táctica de hacer anuncios espectaculares para presionar y ahora para que México “sea el muro que tanto es central en su retórica”, expresó.

”Hay cierta presión para que México sea el mismo muro fronterizo que Trump tanto habla, el que es el centro de su discurso, de su retórica. México se convirtió en el mismo muro de Trump y ahora vamos a ver que va a ser lo mismo”.

”Este despliegue de militares en la frontera es presión del gobierno de Trump para que México mismo sea el muro que tanto es central en su retórica”, precisó.

Expuso que una de las claves es esperar las negociaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio, quien es “la persona más moderada” del equipo de Trump, sobre todo en política exterior.

David Saucedo, especialista en seguridad pública y cárteles, señaló: “Claudia Sheinbaum decidió el mal arreglo al buen pleito”, ya que el gobierno mexicano no ganó nada, ni siquiera su principal demanda de detener el flujo de armas de Estados Unidos a México.

“Nosotros no tenemos nada, no va a haber una restricción de venta de armas de Estados Unidos a México, eso no va a suceder, el lobby de las empresas armamentistas en el Congreso es muy grande, no va a pasar ninguna ley ni decreto en el Congreso”, explicó.

Sostuvo que Sheinbaum tuvo otras opciones para enfrentar el problema, como imponer aranceles espejo, aranceles en bloque con Canadá y China, o acudir a un panel del T-MEC, pero decidió ceder a las exigencias de Trump.

Saucedo detalló que Sheinbaum no reconoció que los agentes de la Guardia Nacional van con la encomienda de detener migrantes mexicanos y extranjeros, en detrimento de la seguridad en el país: “Por cada elemento de la Guardia Nacional patrullando la frontera, habrá uno menos cumpliendo tareas de seguridad interior”, advirtió.

Arlene Ramírez Uresti, doctora en Relaciones Internacionales, consideró a su vez que Sheinbaum Pardo “ganó tiempo” para que se reanuden las pláticas entre los equipos de ambas naciones y baje la intensidad de la agenda comercial, pero aclaró que no fue una victoria para México.

”Yo no lo veo como una victoria, incluso, no veo los indicios de una negociación, pero por supuesto una conversación que llevó a concesiones que no estaban en la mesa y no estaban planeadas. En los próximos días, yo lo que esperaría es que más allá de la retórica nacionalista, viéramos la parte operativa, estratégica y táctica que nos dé las respuestas al tema de seguridad que tiene México tan difícil en este momento”, recalcó.

Cuestionó por qué Sheinbaum no informó sobre los recursos que el gobierno federal erogará para desplegar a 10 mil elementos en la frontera norte y las entidades a las que se les reducirá la protección.

También está en riesgo, manifestó, la renegociación del T-MEC en 2026, por las mesas de negociación en materia de seguridad y comercio que iniciarán México y Estados Unidos sin la participación de Canadá.