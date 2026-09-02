Aseguran que EU le quitó la visa a Ana Patricia Peralta, alcaldesa de Cancún; ella lo niega

A través de una historia publicada en Instagram el 1 de septiembre, la funcionaria sostuvo que los señalamientos son falsos y pidió evitar las especulaciones.

Ana Patricia “Ana Paty” Peralta de la Peña rechazó públicamente las versiones que apuntan a que Estados Unidos habría cancelado su visa y las de dos integrantes de su familia, mientras en México circula información sobre presuntas investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

La propia Peralta no detalló en su mensaje cuál es el estatus migratorio de su esposo y su suegro.

Tampoco se ha establecido de manera oficial que una posible cancelación de visas tenga relación directa con las investigaciones que se desarrollan en México.

Sin embargo, las razones específicas de una eventual decisión migratoria estadounidense no han sido hechas públicas.

De acuerdo con información atribuida a fuentes con conocimiento del caso y publicada por El Financiero , autoridades estadounidenses habrían determinado retirar las visas de Ana Paty Peralta, su esposo, Lucio Galileo Lastra Abreu, y su suegro, Lucio Galileo Lastra Escudero.

La alcaldesa concluyó su mensaje con un llamado a privilegiar “la verdad, el respeto y la unidad”.

Peralta, quien participa en el proceso interno de Morena rumbo a la candidatura al gobierno de Quintana Roo en 2027, añadió que no entraría en “especulaciones ni en polémicas innecesarias”.

“Lo publicado sobre mi persona y mi familia es falso. Mi documentación se encuentra en orden”, escribió.

LAS INVESTIGACIONES QUE INVOLUCRAN AL ENTORNO DE LA ALCALDESA

Paralelamente, información periodística señala que la FGR tendría abiertas distintas líneas de investigación relacionadas con el entorno de la presidenta municipal con licencia de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún.

Entre los señalamientos aparecen un presunto desvío de recursos públicos, posibles operaciones relacionadas con el llamado “huachicol fiscal” y supuestos contactos con personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa.

Hasta el momento, la FGR no ha hecho pública una investigación formal contra Ana Paty Peralta por estos hechos.

Es importante señalar que las versiones sobre estas indagatorias corresponden a líneas de investigación y no constituyen por sí mismas pruebas de responsabilidad penal ni una sentencia contra las personas mencionadas.

¿QUÉ SE INVESTIGA SOBRE LOS RECURSOS MUNICIPALES?

Una de las vertientes señaladas busca establecer si recursos públicos, personal o estructuras del Ayuntamiento de Benito Juárez pudieron haber sido utilizados para favorecer políticamente a Rafael Marín Mollinedo, exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y uno de los nombres que han aparecido en la disputa política por la gubernatura de Quintana Roo.

Las autoridades buscan determinar, entre otros aspectos, el origen y destino de los recursos bajo investigación, quién habría ordenado su utilización y qué funcionarios pudieron haber participado.

La investigación también contempla la posible intervención de personas relacionadas con el entorno de las operaciones bajo revisión.

EL EXPEDIENTE SOBRE EL LLAMADO “HUACHICOL FISCAL”

Las pesquisas adquieren otra dimensión debido a las investigaciones federales relacionadas con el ingreso irregular de hidrocarburos al país.

Entre los expedientes judicializados se encuentra la causa penal 325/2025, radicada en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.

La existencia de este expediente no significa por sí misma que Rafael Marín Mollinedo se encuentre imputado.

Uno de los casos investigados por autoridades federales está relacionado con operaciones atribuidas a Ingemar, S.A. de C.V., dentro de pesquisas sobre el ingreso de hidrocarburos mediante ferrotanques.

De acuerdo con información relacionada con esas investigaciones, habrían ingresado 163 ferrotanques con más de 18 millones de litros de hidrocarburos antes de que las operaciones fueran detectadas.

Marín Mollinedo ha rechazado los señalamientos de corrupción y ha sostenido que fue la propia ANAM la que detectó y denunció irregularidades durante su administración.

TAMBIÉN REVISAN POSIBLES VÍNCULOS CRIMINALES

Otra de las líneas mencionadas en los reportes periodísticos apunta a presuntos contactos o relaciones con personas vinculadas al Cártel de Sinaloa.

La FGR tendría que determinar si esos contactos tuvieron alguna relevancia penal, quiénes participaron y si existe una conexión entre esta vertiente y las investigaciones por recursos públicos y contrabando de hidrocarburos.

Por ahora, se trata de señalamientos e hipótesis de investigación que no han derivado en una sentencia que determine responsabilidad penal.

UN ESCENARIO POLÍTICO CADA VEZ MÁS COMPLICADO

La controversia llega en un momento particularmente delicado para Quintana Roo.

La sucesión de 2027 comienza a tomar fuerza y tanto Ana Paty Peralta como Rafael Marín Mollinedo han aparecido entre los actores políticos vinculados con la disputa por la gubernatura.

La alcaldesa con licencia participa actualmente en el proceso interno de Morena, por lo que las versiones sobre investigaciones federales y una posible cancelación de su visa estadounidense adquieren una dimensión política adicional.

Hasta ahora, Peralta ha optado por descalificar públicamente los señalamientos y asegurar que tanto ella como su familia tienen su documentación en orden.

LAS LICENCIAS DE ANA PATRICIA PERALTA

La alcaldesa solicitó su primera licencia el 25 de junio, misma que fue aprobada por unanimidad por el Cabildo de Benito Juárez.

La separación del cargo tuvo una vigencia inicial de 45 días y comenzó a las 22:00 horas de ese mismo día.

En aquella ocasión, Peralta explicó que su ausencia estaba relacionada con su participación en el proceso interno de Morena en Quintana Roo.

Durante la sesión de Cabildo afirmó que el gobierno municipal continuaría trabajando con normalidad y respaldó a la primera regidora Landy Guadalupe Canché Pantoja, quien quedó como encargada de despacho de la Presidencia Municipal.

Posteriormente, el 8 de agosto, el Cabildo aprobó una segunda licencia, esta vez por 44 días naturales, con efectos a partir de las 22:00 horas del 9 de agosto.

LA NEGATIVA DE LA ALCALDESA

Mientras las versiones sobre la presunta cancelación de visas y las investigaciones federales continúan generando reacciones, Ana Paty Peralta mantiene públicamente su postura de rechazo.

La funcionaria no se refirió de manera específica a cada uno de los señalamientos difundidos sobre ella, pero sí aseguró que la información publicada sobre su persona y su familia es falsa.

Por ahora, no existe una confirmación pública de la FGR sobre una investigación formal contra Peralta por los delitos señalados, ni se han dado a conocer oficialmente las razones de una eventual cancelación de su visa estadounidense.

El caso queda así en una zona de tensión entre versiones periodísticas, investigaciones que estarían en curso y la negativa pública de la funcionaria, en un contexto político marcado por la carrera rumbo a la gubernatura de Quintana Roo en 2027.