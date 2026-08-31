Apagón en Quintana Roo, Yucatán y Chiapas por falla en líneas de transmisión
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Personal de la CFE y del CENACE ya trabajan para restablecer el servicio y corregir la causa del incidente
La desconexión de dos líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocó un apagón por la interrupción parcial de suministro eléctrico en Quintana Roo, Yucatán y Chiapas este lunes 31 de agosto.
A la interrupción eléctrica se sumaron distintos problemas como las comunicaciones y las señalizaciones de vialidad, lo que ha complicado la vialidad vehicular durante la noche y la comunicación de los pobladores mediante telefonía celular y otros servicios móviles.
En Quintana Roo los reportes se concentraron en Cancún, donde varias colonias quedaron sin electricidad. Entre las mas reportadas se tiene a:
Playa del Carmen
Tulum
Cozumel
Isla Mujeres
Felipe Carrillo Puerto
Bacalar
Othón Pompeyo Blanco
Mientras que en Yucatán el apagón afectó diversas áreas al norte, sur y poniente de la capital, Mérida, así como los municipios de:
Kanasín
Motul
Hoctún
Progreso
Izamal
Tzucacab
En Chiapas los reportes iniciales emitidos por las autoridades aún no han dado a conocer los principales municipios afectados.
¿QUÈ HA DICHO LA CFE?
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó a través de la red social X que su personal inició maniobras para recuperar el suministro eléctrico a la brevedad en las zonas afectadas.
Señaló también, que como parte de la atención a la contingencia, se ha establecido comunicación con los gobiernos de las tres estados para coordinar acciones.
También indicó que pronto dará a conocer avances en el restablecimiento del servicio mediante sus canales constitucionales hasta el momento en que se complete el suministro.