Apagón en Quintana Roo, Yucatán y Chiapas por falla en líneas de transmisión

La desconexión de dos líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocó un apagón por la interrupción parcial de suministro eléctrico en Quintana Roo , Yucatán y Chiapas este lunes 31 de agosto.

A la interrupción eléctrica se sumaron distintos problemas como las comunicaciones y las señalizaciones de vialidad, lo que ha complicado la vialidad vehicular durante la noche y la comunicación de los pobladores mediante telefonía celular y otros servicios móviles.

En Quintana Roo los reportes se concentraron en Cancún, donde varias colonias quedaron sin electricidad. Entre las mas reportadas se tiene a:

Playa del Carmen

Tulum

Cozumel

Isla Mujeres

Felipe Carrillo Puerto

Bacalar

Othón Pompeyo Blanco

Mientras que en Yucatán el apagón afectó diversas áreas al norte, sur y poniente de la capital, Mérida, así como los municipios de:

Kanasín

Motul

Hoctún

Progreso

Izamal

Tzucacab

En Chiapas los reportes iniciales emitidos por las autoridades aún no han dado a conocer los principales municipios afectados.