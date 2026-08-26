Cuestan 20 mdp vuelos en avión privado a EU de Mara Lezama, gobernadora morenista de Quintana Roo

REFORMA realizó un cálculo de 69 vuelos realizados desde Cancún, Toluca y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia ciudades de EU como Denver, Vail, Florida, Orlando, Houston o Washington.

Los vuelos en avión privado a Estados Unidos de la gobernadora morenista de Quintana Roo, Mara Lezama, tienen un costo estimado de casi 20 millones de pesos.

El costo total sería de un millón de dólares, casi 20 millones de pesos, desde que era Alcaldesa de Cancún en 2019, hasta ahora como Gobernadora.

Los 20 millones de pesos no incluyen pernoctas ni “vuelos ferry” (traslado de una aeronave sin pasajeros, realizado por motivos logísticos), que podrían duplicar el costo del viaje.

Pagar los vuelos en avión privado a Estados Unidos de la morenista, implicaría destinar durante 13 años el sueldo íntegro que actualmente tiene como Gobernadora de Quintana Roo, sin tener que gastar otro peso para comer, vestir o pasear.

Uno de los vuelos más costosos sería el que realizó el 22 de marzo del 2024 de Cancún a Eagle/Vail, Colorado, cuando viajó a bordo de un Gulfstream G200 con matrícula XA-PKR, propiedad de la empresa Pabe-Tax.

Ese vuelo tuvo un costo aproximado de 30 mil dólares, es decir, unos 540 mil pesos.

Otro de los más costosos vuelos fue cuando viajó de Cancún al aeropuerto de Dulles en Washington D.C. el 15 de marzo del 2023 en el mismo Gulfstream G200 con matrícula XA-PKR, el cual tuvo un costo de unos 24 mil dólares, más de 430 mil pesos.

La información aeroportuaria analizada por REFORMA indica que en sus vuelos privados, Lezama ha usado también un Learjet 31A, matrículas XA-UMV, de Servicios Aéreos Dandy y un Learjet 60, matrícula XA-USZ, propiedad de Cirrus Aviation Holdings, LLC, aunque su poseedor es la empresa mexicana Redwings.

Otras aeronaves contratadas son un Gulfstream 200, matrícula XA-GLF, propiedad de Flycorp Services, aunque su poseedor es también Pabe-Tax; y un HAWKER 800XP, matrícula XA-AMI, que posee Thebe Ingeniería y Consultoría.Además, un Gulfstream G280, matrícula XABAT, que posee Redwings; y un Hawker 750, matrícula XA-MAM, propiedad de SFG Equipment Leasing Corporation, aunque el poseedor registrado es Milenium Air Servicios Aéreos Integrados.