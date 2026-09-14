Prepara la 4T un ‘fraude patriótico’ para 2027, advierte Riva Palacio

CDMX.- Las elecciones del 2027 no serán un ejercicio democrático, sino la consumación de un “fraude patriótico” por parte del gobierno de la 4T para poder instaurar su autocracia y así proteger de la cárcel a sus figuras ligadas al crimen organizado, así lo advierte Raymundo Riva Palacio. “El régimen obradorista necesita la victoria total para terminar con la transición democrática y consolidar su transición autoritaria”, asevera en su columna Estrictamente Personal.

De acuerdo con el periodista, los comicios del 6 de junio de 2027 representarán un retroceso histórico para México al plantear que regresarán las elecciones de Estado. Añade que, lejos de las contiendas de los últimos 30 años, volverán a ser elecciones “tramposas, fraudulentas, asimétricas, inequitativas y con órganos electorales listos para intervenir y cambiar los resultados si las cosas no salen como quieren los mandamases de la 4T”. El analista incluso llega a comparar esta operación con el fraude operado por Manuel Bartlett en la década de los ochenta. El 10 de septiembre pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) inició formalmente el Proceso Electoral 2026-2027, en cuya ceremonia destacó la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pues desde la reforma de 1996 ningún representante del Ejecutivo acudía a un acto de este tipo.

BUSCA MORENA GARANTIZAR IMPUNIDAD PARA SUS FIGURAS LIGADAS AL NARCO Entre los objetivos detrás de esta maquinaria para consolidar el fraude electoral, advierte Riva Palacio, además de la concentración de poder para evitar la rendición de cuentas, está garantizar “impunidad para impedir que figuras de la 4T que son parte del crimen organizado vayan a la cárcel”. “La 4T aborrece un sistema político abierto y plural; prefiere uno cerrado y singular. Quiere que el poder quede centralizado en el Ejecutivo y que nadie vigile sus abusos ni se le cruce en el camino”, detalla.

Para pavimentar el camino al fraude, el periodista recuerda que el oficialismo ya tiene controlados a los árbitros electorales: advierte que mientras el INE ha sido “colonizado”, el Tribunal Electoral avaló en el 2024 la “marullería” de regalarle a Morena el 72 por ciento del Congreso. “El INE ha sido colonizado por la 4T, con nuevas leyes que le quitan su carácter de órgano colegiado y lo vuelven discrecional, aunque todavía hay resistencias internas, lo que no sucede con el Tribunal Electoral, cuyas resoluciones en los últimos años han sido a favor de Morena”, explica. REFORMAS A LA MEDIDA DEL FRAUDE A la par, añade, el régimen está diseñando reformas constitucionales para asegurar el triunfo total. Una de ellas es la que prohíbe a los candidatos presidenciales tener doble nacionalidad para evitar que sirvan a “intereses extranjeros”, la cual es un “traje a la medida para Ricardo Salinas”. Esta iniciativa, sostiene el columnista, evidencia “el miedo que tienen en Palacio Nacional a que (el empresario) construya una candidatura (opositora) para 2030”. Riva Palacio advierte que esta reforma contra la doble nacionalidad no impedirá una “traición a la patria”. Incluso señala que dentro de Morena ya hay traidores a la patria, “como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, que ofreció dar información a Estados Unidos a cambio de solucionar sus problemas legales en ese país”.

Otra de las reformas que forman parte de esta maquinaria fraudulenta orquestada por la 4T, según Riva Palacio, es la que le facilitará a Morena anular comicios donde sean derrotados, alegando “injerencia extranjera”. “Esta modificación le permitirá a la 4T, sin prueba alguna y con el sólo dicho presidencial en la mañanera, exigir la invalidez de los comicios cuando la derrota de los candidatos de Morena altere su anhelada correlación de fuerzas o sean retrocesos que sirvan de bandera a la oposición”, expone.

La reforma que impide a los candidatos a gobernadores o a la Presidencia de la República tener doble nacionalidad ya fue aprobada en comisiones en la Cámara de Diputados, pero aún falta que sea avalada por el pleno para pasar al Senado y, posteriormente, por la mayoría de los congresos estatales. Mientras que la reforma sobre nulidad de elecciones por intervención extranjera ya fue totalmente aprobada desde junio de 2026. “Los incentivos para cometer fraude en las elecciones de 2027 son enormes para la 4T. Las ruedas del autoritarismo, que fueron desmanteladas en 1997, las están colocando nuevamente”, advierte.