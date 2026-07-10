Asesinan a balazos en Jalisco a Benjamín Medrano, exalcalde de Fresnillo, Zacatecas

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México
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    Asesinan a balazos en Jalisco a Benjamín Medrano, exalcalde de Fresnillo, Zacatecas
    Medrano Quezada fraguó su carrera política en Zacatecas con el PT y el PRI; gobernó Fresnillo del 2013 al 2015. ESPECIAL

El exedil se encontraba en un negocio en Guadalajara cuando fue atacado a balazos; testigo afirma que agresor es un vecino de la zona

Benjamín Medrano Quezada, ex Alcalde de Fresnillo, Zacatecas, y quien contaba con una orden de aprehensión vigente por un presunto fraude de más de 60 millones de pesos, fue asesinado en Guadalajara, Jalisco.

El ataque ocurrió el pasado martes 7 de julio en la Colonia Santa Elena de la Cruz, pero su identidad fue confirmada apenas este viernes por sus familiares.

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De acuerdo con reportes, el hecho se registró a las 19:21 horas, en el cruce de Flores de Experiencia y Sintra, en la Colonia Santa Elena de la Cruz, en Guadalajara, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego y una persona lesionada.

Al llegar, policías localizaron a un hombre con una herida de bala en el rostro. Paramédicos que acudieron al sitio únicamente confirmaron su fallecimiento.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados por las autoridades, la víctima se encontraba en un establecimiento de venta de nieves y aguas fresas cuando un sujeto que llegó en motocicleta le disparó de manera directa para después escapar.

Un adolescente de 17 años, quien acompañaba al fallecido, informó a los oficiales que se trataba de un vecino de la zona.

En la escena fueron asegurados indicios balísticos correspondientes a un arma corta calibre 9 milímetros, mientras agentes ministeriales iniciaron la carpeta de investigación.

Medrano Quezada tuvo una larga trayectoria política en Zacatecas, transitando por las filas del PT y el PRI. Gobernó el municipio de Fresnillo en el periodo 2013-2015, convirtiéndose en ese entonces en un referente político regional, cargo que dejó temporalmente para convertirse en diputado federal, de 2015 a 2018.

Sin embargo, su gestión posterior como presidente del patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) en su edición 2019 lo colocó en la mira de las autoridades de fiscalización.

En 2022, la Secretaría de la Función Pública de Zacatecas interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción en su contra por defraudación al erario por más de 60 millones de pesos tras diversas irregularidades financieras, entre ellas, la contratación con recursos públicos de artistas de talla internacional, como Ricky Martin, que jamás se presentaron en el foro ferial.

Al ser citado por un juez de control, Medrano Quezada no se presentó a la audiencia, lo que derivó en la emisión de una orden de aprehensión.

Aunque su defensa tramitó un amparo para frenar su captura, el recurso le fue negado, por lo que fue considerado prófugo de la justicia.

SU TRAYECTORIA

Medrano Quezada fue licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) e inició su carrera en la función pública y la política regional desde la década de los noventa.

Formó parte de diferentes fuerzas políticas, iniciando en el Partido del Trabajo (PT) y consolidando su carrera posterior dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que se afilió formalmente en 2011.

A lo largo de su carrera ocupó los siguientes cargos de elección popular y administrativos:

-Regidor de Zacatecas (1995-1998): Su primer cargo de elección popular en la capital del estado.

-Diputado Local (2010-2013): Se desempeñó como legislador en la LX Legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas, donde fungió como presidente de la Comisión de Hacienda.

-Alcalde de Fresnillo (2013-2015): Ganó las elecciones para la presidencia municipal del mineral de Fresnillo, el municipio con mayor peso económico y poblacional de la entidad. Su victoria en 2013 cobró relevancia en los medios nacionales por sus particularidades políticas e identidad en la región.

-Diputado Federal (2015-2018): Solicitó licencia de manera definitiva a la alcaldía para postularse por el Distrito 1 de Zacatecas, ganando una curul en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión.

Paralelamente a la política, Medrano Quezada tuvo una fuerte presencia en la gestión de eventos públicos de entretenimiento y fiestas patronales.

Fue tesorero de la Asociación Nacional de Ferias y Fiestas Populares de México y estuvo involucrado en la coordinación o presidencia de patronatos feriales en estados como Nayarit, Chihuahua, Colima y la propia Feria Nacional de la Plata en Fresnillo.

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