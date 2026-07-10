Debió EU avisar sobre ‘El Mayo’, no llevárselo: Claudia Sheinbaum

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Debió EU avisar sobre ‘El Mayo’, no llevárselo: Claudia Sheinbaum
    La mandataria recordó que las operaciones de agencias de EU no pueden realizarse en México, pues corresponden a instituciones nacionales. CUARTOSCURO

La Presidenta aseguró que la intervención estadounidense causó una división en el Cártel de Sinaloa, lo que a su vez elevó la violencia en ese estado

La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que Estados Unidos debió informar a México sobre el paradero de Ismael “El Mayo” Zambada para que autoridades nacionales realizaran su detención, en vez de permitir su traslado a ese País.

La Mandataria afirmó que la presunta intervención estadounidense en la operación provocó una división interna en el Cártel de Sinaloa y una escalada de violencia en esa entidad y otras regiones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cndh-emite-nueva-recomendacion-sobre-ayotzinapa-revisa-papel-del-giei-y-del-ejercito-KF22057915

“¿Qué debería de haberse hecho? Dar la información de dónde estaban para que hubiera sido el Estado mexicano quien detuviera a esos delincuentes. El resultado hubiera sido distinto”, dijo.

“Al llevar a un delincuente secuestrado por otro delincuente a Estados Unidos, con la presunta participación de Estados Unidos, se provoca una división interna y esa división interna genera mucha violencia en Sinaloa y en otras partes del País”.

Sheinbaum recordó que las operaciones de personal de agencias estadounidenses no pueden realizarse en México, pues las acciones de inteligencia, planeación y ejecución corresponden únicamente a instituciones nacionales.

“Las operaciones que se realizan en nuestro País solamente las pueden hacer las instituciones mexicanas. No puede haber participación en operativos por parte de agentes o de personal de las agencias o instituciones del Gobierno de los Estados Unidos, porque finalmente se cede soberanía”, señaló.

La Presidenta consideró que la apertura a las agencias estadounidenses y la estrategia de guerra contra el narcotráfico no redujeron la violencia, sino que elevaron los homicidios durante los Gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Sostuvo que la coordinación con Estados Unidos, mediante el intercambio de información para que las instituciones mexicanas realicen los operativos, ofrece mejores resultados.

“Es mejor coordinarnos, es mejor colaborar, que los resultados siempre son mejores cuando colaboramos que cuando se actúa de manera unilateral, incluso violando la soberanía. Es mejor, mucho mejor”, agregó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Narcotráfico
Seguridad

Personajes


Ismael Zambada
Claudia Sheinbaum

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Hambre de impuestos

Hambre de impuestos
NosotrAs: Acompañar para que abortar no sea un privilegio

NosotrAs: Acompañar para que abortar no sea un privilegio

Fernández Menéndez también aseguró que Griselda López fungía como enlace entre Los Chapitos y funcionarios del gobierno estatal.

Señalan presuntos nexos entre la familia de Los Chapitos y el gobierno de Rubén Rocha
Julio Meza Gaona fue atacado a balazos en Morelia; la Fiscalía de Michoacán inició las investigaciones y mantiene un operativo para ubicar a los responsables.

Asesinan en Morelia a Julio Meza Gaona, excoordinador de la Policía de Investigación de Michoacán
Durante el operativo de pagos del bimestre julio-agosto 2026, un grupo específico de adultos mayores recibirá un depósito superior al monto habitual de la Pensión para el Bienestar.

Pensión Bienestar julio 2026: estos son los únicos adultos mayores que recibirán un pago de hasta 12 mil 850 pesos
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 48 horas a México... azotará con tormentas, lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
Un video de 2022 volvió a colocar a Pedro Sola en el centro de la controversia tras mostrarlo proponiendo cortar las cuerdas vocales a los perros.

‘Pues mándales cortar las cuerdas vocales’... reviven video de 2022 donde Pedro Sola pedía silenciar a los perros
El delantero mexicano estará cerca de ocho semanas fuera por un esguince de tobillo.

Santiago Giménez recibe un ‘fuerte aviso’ de su nuevo técnico tras su lesión: la exigencia en el Milan será doble