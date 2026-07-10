Debió EU avisar sobre ‘El Mayo’, no llevárselo: Claudia Sheinbaum

La Mandataria afirmó que la presunta intervención estadounidense en la operación provocó una división interna en el Cártel de Sinaloa y una escalada de violencia en esa entidad y otras regiones.

La Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que Estados Unidos debió informar a México sobre el paradero de Ismael “El Mayo” Zambada para que autoridades nacionales realizaran su detención, en vez de permitir su traslado a ese País.

“¿Qué debería de haberse hecho? Dar la información de dónde estaban para que hubiera sido el Estado mexicano quien detuviera a esos delincuentes. El resultado hubiera sido distinto”, dijo.

“Al llevar a un delincuente secuestrado por otro delincuente a Estados Unidos, con la presunta participación de Estados Unidos, se provoca una división interna y esa división interna genera mucha violencia en Sinaloa y en otras partes del País”.

Sheinbaum recordó que las operaciones de personal de agencias estadounidenses no pueden realizarse en México, pues las acciones de inteligencia, planeación y ejecución corresponden únicamente a instituciones nacionales.

“Las operaciones que se realizan en nuestro País solamente las pueden hacer las instituciones mexicanas. No puede haber participación en operativos por parte de agentes o de personal de las agencias o instituciones del Gobierno de los Estados Unidos, porque finalmente se cede soberanía”, señaló.

La Presidenta consideró que la apertura a las agencias estadounidenses y la estrategia de guerra contra el narcotráfico no redujeron la violencia, sino que elevaron los homicidios durante los Gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Sostuvo que la coordinación con Estados Unidos, mediante el intercambio de información para que las instituciones mexicanas realicen los operativos, ofrece mejores resultados.

“Es mejor coordinarnos, es mejor colaborar, que los resultados siempre son mejores cuando colaboramos que cuando se actúa de manera unilateral, incluso violando la soberanía. Es mejor, mucho mejor”, agregó.