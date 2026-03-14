$!Asesinan a esposo de alcaldesa de Jerécuaro durante ataque armado en bar de Guanajuato

Jorge Olvera García, esposo de la alcaldesa del municipio de Jerécuaro, María Isabel Ascevedo, fue asesinado a balazos la noche del viernes mientras se encontraba en una reunión en un bar de la ciudad. De acuerdo con reportes iniciales, el ataque se registró durante la noche cuando se recibió una llamada al número de emergencias 911 que alertó sobre detonaciones de arma de fuego en un establecimiento. En el lugar murieron dos personas, entre ellas el esposo de la presidenta municipal. Tras el reporte, se desplegó un operativo de seguridad en la zona con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno para localizar a los responsables. TE PUEDE INTERESAR: Asesinan a mujer en Guanajuato; hombres armados le dispararon

FISCALÍA EFECTÚA INVESTIGACIONES EN EL LUGAR DE LOS HECHOS Elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes. Los agentes ministeriales aseguraron el área, recolectaron indicios y trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia de ley. Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos. AYUNTAMIENTO DE JEÉCUARO EMITE POSICIONAMIENTO Tras lo ocurrido, el gobierno municipal de Jerécuaro difundió un comunicado oficial en el que se refirió al ataque. “El Gobierno Municipal de Jerécuaro lamenta profundamente y condena enérgicamente los hechos ocurridos la noche de este viernes, en los que perdieron la vida Eduardo Olvera García, esposo de la Presidenta Municipal Isabel Ascevedo, y una persona más.” El comunicado también expresa solidaridad con la alcaldesa y las familias afectadas. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la Presidenta Municipal, a su familia y a sus seres queridos en este momento de profundo dolor. La comunidad de Jerécuaro se solidariza con los familiares de las víctimas ante estas irreparables pérdidas.” En el mismo documento se informó que se desplegó un operativo tras el ataque. “Elementos de seguridad activaron un operativo en la zona para la localización de los responsables. La Fiscalía General del Estado ya realiza las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.” AUTORIDADES LOCALES COLABORARÁN CON AUTORIDADES ESTATALES Y FEDERALES “El Gobierno Municipal de Jerécuaro colaborará plenamente con las autoridades estatales y federales.” El comunicado concluye reiterando su postura institucional, reiterando el “compromiso con la paz, la seguridad y el bienestar de las familias de Jerécuaro”.

GOBERNADORA DE GUANAJUATO ENVÍA PALABRAS A PRESIDENTA DE JERÉCUARO La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, también se pronunció sobre lo ocurrido mediante un mensaje público. “Ante los hechos ocurridos la noche de este viernes en Jerécuaro, donde fallecieron dos personas, entre ellas Eduardo, esposo de la Presidenta Municipal Isabel Ascevedo, expreso mi solidaridad con la alcaldesa, con su familia y con los seres queridos de las víctimas en este momento tan difícil.”

La mandataria estatal informó que instruyó acciones de coordinación entre distintas autoridades. “He instruido a la Secretaría de @pazgobgente a mantener plena coordinación con las autoridades federales y municipales, y con la @FGEGUANAJUATO para coadyuvar en las investigaciones y dar con los responsables.” Finalmente, agregó: “Condenamos cualquier acto de violencia. Estamos con la gente de Jerécuaro y con su alcaldesa.”

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