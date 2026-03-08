Asesinan a mujer en Guanajuato; hombres armados le dispararon

LEÓN, GTO.- El cuerpo de Ana Fabiola, de 42 años, fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense luego de que hombres armados la asesinaron la noche de este sábado en la zona conocida como Río Mariachis, en el tramo de la colonia San Antonio.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer conversaba con varios amigos que escuchaban música proveniente de una fiesta familiar en el cruce de la calle Lago de Jaco y la calle Lago Verde.

TE PUEDE INTERESAR: Dictan prisión preventiva a presunto feminicida de Ana Karen Nute en el Estado de México

Minutos después de las 19:30 horas, sujetos armados le dispararon en varias ocasiones hasta que cayó al suelo, sin vida, ante las personas que se encontraban en el sitio.

Paramédicos acudieron para valorar a la víctima y confirmaron que ya no presentaba signos vitales. Ante ello, elementos de la Policía Municipal notificaron los hechos a la Fiscalía Regional “A” para el inicio de las investigaciones.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Día Internacional de la Mujer no nació como una celebración, nació de la lucha de mujeres’: Sheinbaum

Peritos trasladaron el cadáver a la oficina central del Servicio Médico Forense, ubicada en la ciudad de Guanajuato, donde se realizarán los estudios correspondientes para determinar la causa de muerte. El cuerpo permanecía este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en espera de ser entregado a su familia.

Agentes de Investigación Criminal de la Unidad Especializada de Investigación de Homicidios procesaron la escena y aseguraron cartuchos, como parte de las diligencias para el esclarecimiento del crimen.

TE PUEDE INTERESAR: Secretaría de Mujeres atiende denuncia de agresión sexual contra médicas en Hospital de Tamaulipas

Este domingo, miles de mujeres en municipios como León, Celaya, Irapuato, Salamanca, Apaseo el Grande y San Miguel de Allende tienen previstas protestas por feminicidios, desapariciones, abuso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres.

En León y Celaya, autoridades locales colocaron vallas para la protección de monumentos y aplicaron recubrimientos en muros de edificios, con el argumento de facilitar su limpieza en caso de pintas durante las movilizaciones.