Asesinan a líder ganadero en ataque armado en Colima

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 4 marzo 2026
    Asesinan a líder ganadero en ataque armado en Colima
    Hasta ahora, autoridades no han dado a conocer ninguna detención vinculada con el crimen. ESPECIAL

Samuel Gónzalez, presidente de la Asociación Ganadera de Cuauhtémoc, Colima, fue baleado cuando conducía su vehículo al salir de un rancho

El presidente de la Asociación Ganadera de Cuauhtémoc, en Colima, Samuel González Rodríguez, fue atacado a tiros cuando conducía su camioneta al salir de un rancho y murió camino al hospital.

El líder ganadero conocido como “El Cuervo” apenas el pasado 1 de marzo había rendido protesta para un nuevo periodo al frente de la asociación local.

TE PUEDE INTERESAR: De cara al Mundial 2026, se reúne Harfuch con representantes de FIFA

La agresión ocurrió anoche, cuando el dirigente de 69 años de edad, salía de un rancho ubicado en la colonia La Lagunilla.

Según los reportes policiales, González Rodríguez se dirigía en su camioneta al fraccionamiento La Cruz cuando hombres armados a bordo de un vehículo le dieron alcance y le dispararon en repetidas ocasiones.

A pesar de que personas en la zona auxiliaron al ganadero para trasladarlo de inmediato a un hospital, la gravedad de las heridas causó su fallecimiento durante el trayecto.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Policía Estatal Preventiva arribaron al lugar para resguardar la escena, en tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la apertura de una carpeta de investigación por homicidio calificado.

“La Fiscalía ha iniciado con los trabajos de campo y gabinete para el esclarecimiento de los hechos y para dar con personas responsables de los mismos, con el compromiso de llevarlos ante la justicia y procesarlos conforme a derecho”, afirmó.

Personal de la Policía Investigadora y de Servicios Periciales recolectó indicios en el sitio del ataque, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en la zona norte del estado, en los límites con Jalisco, para localizar a los responsables.

Este crimen ocurre en un contexto de violencia que ya había afectado al entorno cercano del dirigente, pues un sobrino, identificado como Carlos, fue asesinado meses atrás en un establecimiento en el poblado El Trapiche.

La comunidad ganadera de Cuauhtémoc y la sociedad civil expresaron su indignación por el asesinato de González, y exigieron justicia.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenciones relacionadas con este caso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Justicia
homicidios

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
true

CJNG: La sucesión de ‘El Mencho’
El cantante Bobby Pulido obtiene la candidatura demócrata en Texas y competirá por el Distrito 15 rumbo a la Cámara de Representantes en noviembre.

El cantante Bobby Pulido busca un escaño en el Congreso de Estados Unidos por los demócratas
“El secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth escucha mientras habla el jefe del Estado Mayor Conjunto general Dan Caine, en el Pentágono en Washington”, informó la agencia de noticias AP.

Secretario de Defensa admite que EU no puede ‘detenerlo todo’ ante ataques de Irán
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostiene el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

A 100 días del Mundial, emergen nuevos retos por la guerra en Irán y la violencia en México

Te compartimos el calendario oficial, del 4 al 26 de marzo, para la entrega del apoyo económico, el cual será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Pensión del Bienestar... ¿a qué apellidos les toca el pago de 6 mil 400 pesos del 4 al 26 de marzo según el Calendario Oficial?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Regalo. El número 13, considerado de la suerte para Taylor Swift, sería la clave detrás de la posible fecha de su boda.

¿La boda del año? Filtran posible fecha de boda entre Taylor Swift y Travis Kelce
Hoteles de la Ciudad de México ajustan sus estrategias de hospedaje rumbo al Mundial 2026 tras la cancelación del 40% de reservas que había bloqueado la FIFA.

Mundial 2026: FIFA cancela 40% de reservas de hotel en CDMX a tres meses del torneo