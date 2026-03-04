Asesinan a líder ganadero en ataque armado en Colima

El presidente de la Asociación Ganadera de Cuauhtémoc, en Colima, Samuel González Rodríguez, fue atacado a tiros cuando conducía su camioneta al salir de un rancho y murió camino al hospital.

El líder ganadero conocido como “El Cuervo” apenas el pasado 1 de marzo había rendido protesta para un nuevo periodo al frente de la asociación local.

La agresión ocurrió anoche, cuando el dirigente de 69 años de edad, salía de un rancho ubicado en la colonia La Lagunilla.

Según los reportes policiales, González Rodríguez se dirigía en su camioneta al fraccionamiento La Cruz cuando hombres armados a bordo de un vehículo le dieron alcance y le dispararon en repetidas ocasiones.

A pesar de que personas en la zona auxiliaron al ganadero para trasladarlo de inmediato a un hospital, la gravedad de las heridas causó su fallecimiento durante el trayecto.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Policía Estatal Preventiva arribaron al lugar para resguardar la escena, en tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la apertura de una carpeta de investigación por homicidio calificado.

“La Fiscalía ha iniciado con los trabajos de campo y gabinete para el esclarecimiento de los hechos y para dar con personas responsables de los mismos, con el compromiso de llevarlos ante la justicia y procesarlos conforme a derecho”, afirmó.

Personal de la Policía Investigadora y de Servicios Periciales recolectó indicios en el sitio del ataque, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en la zona norte del estado, en los límites con Jalisco, para localizar a los responsables.

Este crimen ocurre en un contexto de violencia que ya había afectado al entorno cercano del dirigente, pues un sobrino, identificado como Carlos, fue asesinado meses atrás en un establecimiento en el poblado El Trapiche.

La comunidad ganadera de Cuauhtémoc y la sociedad civil expresaron su indignación por el asesinato de González, y exigieron justicia.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenciones relacionadas con este caso.