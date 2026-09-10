Asesinan al influencer José Luis Esparza, alias “El Piturris”, mientras trabajaba de taquero en Sonora
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La Fiscalía de Sonora investiga el ataque directo a balazos contra el creador de contenido José Luis Esparza en Ciudad Obregón
El creador de contenido José Luis “N”, de 37 años, conocido en redes sociales como “El Piturris”, fue asesinado a balazos mientras atendía su negocio de comida en la colonia Reforma, en Ciudad Obregón, Sonora.
De acuerdo con los reportes de autoridades locales, la agresión ocurrió de manera directa en la taquería ubicada sobre las calles Chihuahua y Sebastián Lerdo de Tejada este jueves 10 de septiembre.
Según la información compartida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), un sujeto armado disparó contra la víctima y posteriormente huyó del lugar a bordo de una motocicleta en la que lo esperaba un cómplice.
En la escena del crimen los peritos localizaron dos casquillos percutidos calibre .40, los cuales fueron asegurados como parte de los indicios del crimen.
LA INVESTIGACIÓN SIGUE EN CURSO
Elementos de Servicio Periciales y agentes ministeriales realizan los dictámenes correspondientes para esclarecer los hechos, determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.
¿QUIÉN ERA LA VÍCTIMA?
José Luis Esparza tenía 37 años y era originario de Ciudad Obregón, Sonora. Era conocido en su entorno y en redes sociales como “El Piturris” o “El Compa Piturris”.
Además de su actividad en redes, era comerciante y trabajaba en una taquería familiar llamada “Los Guichos”, donde vendían tacos de cabeza de res.
Su contenido se caracterizaba por publicar vídeos de humor, parodias, música y sketches sobre la vida cotidiana. También era conductor de La Guarida Podcast, transmitido por el canal de You Tube Los de la O, donde colaboraba con otros creadores locales entrevistando personajes y charlando sobre temas de entretenimiento.
Sus números superaban los 27 mil seguidores, pero sumando sus colaboraciones y distintos proyectos sus publicaciones acumulaban un alcance de más de un millón de vistas.