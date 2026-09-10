Asesinan al influencer José Luis Esparza, alias “El Piturris”, mientras trabajaba de taquero en Sonora

El creador de contenido José Luis “N”, de 37 años, conocido en redes sociales como “El Piturris”, fue asesinado a balazos mientras atendía su negocio de comida en la colonia Reforma, en Ciudad Obregón, Sonora.

De acuerdo con los reportes de autoridades locales, la agresión ocurrió de manera directa en la taquería ubicada sobre las calles Chihuahua y Sebastián Lerdo de Tejada este jueves 10 de septiembre.

Según la información compartida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), un sujeto armado disparó contra la víctima y posteriormente huyó del lugar a bordo de una motocicleta en la que lo esperaba un cómplice.

En la escena del crimen los peritos localizaron dos casquillos percutidos calibre .40, los cuales fueron asegurados como parte de los indicios del crimen.

LA INVESTIGACIÓN SIGUE EN CURSO

Elementos de Servicio Periciales y agentes ministeriales realizan los dictámenes correspondientes para esclarecer los hechos, determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables.