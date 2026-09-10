FGR apunta que muerte de diputado morenista Zenyazen Escobar en Veracruz fue por suicidio

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que una de las principales líneas de investigación apunta a que el diputado de Morena, Zenyazen Escobar García, falleció por suicidio. A través de un comunicado, dicha dependencia a cargo de Ernestina Godoy detalló que, después de atraer el caso debido a que se trataba de un legislador en funciones, ha hecho más de 150 acciones de indagación, inspecciones y peritajes. “Con los trabajos de personal especializado de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz”, agregó.

Además, se conformó un equipo multidisciplinario por el Centro Federal Pericial Forense de esta Fiscalía, el cual ha llevado a cabo peritajes y dictámenes en ámbitos como balística, criminalística, fotografía, genética, informática, lofoscopia, medicina, química forense, toxicología y tránsito. “El resguardo, la recolección, el aseguramiento, el registro y análisis de los indicios, por parte de policías ministeriales, peritos, analistas, ministerios públicos y fiscales, se han llevado a cabo con estricto apego a la normatividad”, afirmó.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN APUNTAN SUICIDIO Luego de un análisis individual de los indicios, “las principales líneas de investigación avanzan, coinciden y apuntan en el sentido de haberse tratado de una muerte por suicidio”. Pese a lo anterior, FGR aseguró que las indagaciones continuarán sin descartar otros móviles o líneas de investigación con el fin de esclarecer los hechos. “De un análisis individual, integral y sistemático de los indicios, dictámenes, exámenes y testimonios con los que se cuenta, las principales líneas de investigación avanzan, coinciden y apuntan en el sentido de haberse tratado de una muerte por suicidio”, detalla el comunicado de prensa. Mantendrá abiertas las investigaciones sin descartar otros móviles hasta lograr el esclarecimiento total de los hechos, por lo que garantizó en todo momento el respeto y la protección a los derechos de los familiares del legislador morenista.

MUERTE DE DIPUTADO MORENISTA EN VERACRUZ Zenyazen Escobar García fue encontrado sin vida en la comunidad de La Gloria, localizada en el municipio de Puente Nacional, Veracruz, el pasado 04 de septiembre. De acuerdo con las primeras investigaciones, el cuerpo fue encontrado con un balazo en el oído izquierdo y una pistola en medio de sus piernas dentro de un automóvil negro en el asiento del piloto; además el vehículo tenía los seguros activados. La Secretaría de Seguridad de Veracruz descartó que se trató de un atentando al alegar que el vehículo estaba a un costado de la carretera y no había daños al mismo. Mientras que el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que no fue un atentado, sino un “lamentable fallecimiento con arma de fuego”, pero no aclaró si se trató de un suicidio. Será la Fiscalía General de la República la que aclare los hechos. “No fue un atentado, porque el carro está a un lado, no se ve mayor agresión al vehículo, fue interno... fue un lamentable fallecimiento con arma de fuego”, destacó para medios de comunicación.

¿QUIÉN FUE ZENYAZEN ESCOBAR GARCÍA? Escobar García fue un líder magisterial de la disidencia, previamente, desde el año 2009 inició su trayectoria en el sector educativo como docente de telesecundarias estatales. Posteriormente, fue nombrado Secretario de Educación de Veracruz, entre 2018 y 2021, por el entonces gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien es considerado como su amigo personal. El político fue duramente criticado al llegar a dicha dependencia, pues se recordó que en su juventud fue bailarín exótico en su ciudad natal de Córdoba; además recibió constantes señalamientos de presuntas irregularidades en el desempeño de sus funciones. Anteriormente, participó en el grupo Educación, Resistencia y Dignidad Magisterial en 2015. El político veracruzano se desempeñó como diputado local en el Congreso del Estado de 2016 a 2018. Zenyazen Roberto Escobar García asumió el cargo de diputado federal por el distrito de Córdoba en la actual legislatura, donde también se desempeñó como secretario en las comisiones de Cambio Climático y de Marina en el Congreso de la Unión.

En el pasado mes de mayo, protagonizó una disputa con el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Gutiérrez Mancilla en el Pleno de San Lázaro. Otros diputados intervinieron para evitar la agresión física. La pelea ocurrió durante una sesión extraordinaria el 28 de mayo entre empujones; tras el altercado, la legisladora priista, Ana Isabel González, pidió que a Escobar se le practicara un antidoping ante la sospecha de que su conducta estuviera ligada al consumo de sustancias o a un estado etílico. La entonces presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, llamó al orden con un reclamo directo a los legisladores: “Compórtense, si son tan amables de comportarse a la altura de su responsabilidad política y pública. No pueden ser estas escenas las que el pueblo de México tiene que recibir de sus legisladores. No es posible, porque hemos tenido templanza. Les solicito que respeten el pleno de esta nación”.