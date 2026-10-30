Así luce la Catrina monumental de 33 metros en el Zócalo de CDMX que obtuvo el Récord Guinness

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    Así luce la Catrina monumental de 33 metros en el Zócalo de CDMX que obtuvo el Récord Guinness
    La Catrina de 33.41 metros fue reconocida por Guinness como la más alta del mundo durante su inauguración en el Zócalo. Cuartoscuro

La escultura de cartonería superó la marca de Puerto Vallarta y forma parte de la Ofrenda Monumental de Día de Muertos, abierta hasta el 2 de noviembre.

La Ciudad de México obtuvo un nuevo Récord Guinness con la instalación de una Catrina monumental de 33.41 metros de altura en el Zócalo, reconocida oficialmente como la más alta del mundo. La figura de cartonería fue acreditada durante la inauguración de la Ofrenda Monumental de Día de Muertos 2026, instalada en la Plaza de la Constitución.

El reconocimiento fue confirmado por Alfredo Arista, adjudicador de Guinness World Records para Latinoamérica, quien informó que la escultura cumplió con los lineamientos establecidos para obtener la marca mundial. Durante el acto, entregó el certificado a la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

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La Catrina fue colocada frente a la Catedral Metropolitana y superó el récord anterior de 28.15 metros, registrado en 2023 por una figura instalada en Puerto Vallarta, Jalisco.

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CATRINA MONUMENTAL DEL ZÓCALO RINDE HOMENAJE A JOSÉ GUADALUPE POSADA

La obra fue elaborada por el taller de arte Xibalbá, dirigido por Carlos Camilo Báez, y retoma la imagen de la Catrina Garbancera, creación del grabador e ilustrador mexicano José Guadalupe Posada.

Este personaje fue posteriormente popularizado por Diego Rivera en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, por lo que la figura instalada en el Zócalo también representa un homenaje a dos referentes del arte mexicano.

La escultura fue realizada con técnicas de cartonería y cuenta con una estructura de soporte para mantener sus distintas piezas. Su construcción requirió combinar el trabajo artesanal con elementos de ingeniería para colocarla en la Plaza de la Constitución.

Durante la inauguración, Clara Brugada señaló que la Catrina representa una crítica a la vanidad, el clasismo y las falsas apariencias, al recordar que ante la muerte no existen diferencias por títulos, apellidos o fortuna.

Desde el corazón de México, añadió, la figura se burla de los privilegios y recuerda que nadie debe ser más que nadie.

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OFRENDA MONUMENTAL DEL ZÓCALO REÚNE FLORES, AJOLOTES Y ALEBRIJES

La Catrina forma parte de una instalación más amplia dedicada a las tradiciones del Día de Muertos. La Ofrenda Monumental de 2026 integra alrededor de 100 mil plantas de cempasúchil procedentes de productores locales, principalmente de Xochimilco.

También incluye esculturas de ajolotes y alebrijes, tapetes de aserrín y otros elementos relacionados con el arte popular mexicano.

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A estos componentes se suma la iluminación monumental del Zócalo, que incorpora figuras de catrinas, velas, calaveras de azúcar, flores de cempasúchil y colibríes. En su elaboración participaron más de 100 trabajadores de la Secretaría de Obras.

Los edificios del primer cuadro de la capital también forman parte de la decoración temática, con lo que la Plaza de la Constitución se integra a las actividades conmemorativas.

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¿CUÁNDO Y DÓNDE VISITAR LA CATRINA MONUMENTAL DE CDMX?

La Ofrenda Monumental de Día de Muertos podrá visitarse del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2026 en la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El acceso será gratuito y la Catrina de 33.41 metros de altura será uno de los principales atractivos de la instalación, que ahora cuenta con el reconocimiento oficial de Guinness World Records.

Como parte de las actividades, Clara Brugada invitó a la población a participar en el décimo Gran Desfile de Día de Muertos, programado para este sábado, con salida desde la Diana Cazadora y destino en el Zócalo.

También convocó a visitar el festival Sendero de Cempasúchil, en Chapultepec, que se desarrollará de este viernes al domingo.

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DÍA DE MUERTOS MANTIENE VIVA LA MEMORIA DE LOS DIFUNTOS

Durante la inauguración, la jefa de Gobierno señaló que las celebraciones del Día de Muertos permiten mantener presente la memoria de quienes fallecieron mediante las tradiciones, las ofrendas, las flores y los rituales con los que las familias mexicanas reciben simbólicamente a sus seres queridos.

Brugada describió esta tradición como una “rebelión amorosa contra el olvido”.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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