Así operó el multihomicida de Jonathan Meléndez y su familia en Atizapán

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    Así operó el multihomicida de Jonathan Meléndez y su familia en Atizapán
    Asesino y su cómplice en el multihomicidio del músico Jonathan Meléndez Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Entradas sin forzar, el uso de silenciador y una licencia olvidada en la zona residencial fueron la clave para su rastreo

La madrugada de este miércoles 2 de septiembre estuvo marcada por el multihomicidio llevado a cabo por Diego Sebastián “N” contra el músico y tecladista Jonathan “Honas” Meléndez, integrante de la banda mexicana Camilo Séptimo, y su familia, entre quienes se encontraban su esposa Ana Paola, de 35 años, su hija, de 3 años, una empleada doméstica, de 21 años, y la mascota del hogar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caen-dos-por-asesinato-de-musico-de-camilo-septimo-y-su-familia-en-atizapan-uno-era-su-socio-AA23231357

Según informes de los medios locales, el asesino ya detenido era conocido de Jonathan Meléndez. Las investigaciones iniciales de la Fiscalía del Estado de México determinaron que los accesos al departamento no fueron forzados, sino que se contó con la autorización de la víctima para su acceso.

Posteriormente, se dio a conocer que el presunto agresor era socio de Meléndez en un negocio de renta de propiedades mediante plataformas como Airbnb.

Horas antes del atentado, el propio músico había alertado a un amigo suyo expresando desconfianza y preocupación sobre la reunión que tendría con su asesino.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/multihomicidio-en-edomex-muere-tecladista-de-camilo-septimo-junto-con-familiares-en-atizapan-DB23228391

¿CÓMO OPERÓ EL ASESINO?

De acuerdo con información difundida por medios locales a través de X, se sabe que el agresor utilizó un silenciador durante el ataque. Además, cambió las placas de su automóvil, un Kia gris, por las de un vehículo Ónix para evitar ser identificado.

Su detención fue posible debido a que su cómplice, Gerardo Cisneros, olvidó su licencia en el filtro de acceso al residencial durante los eventos. La licencia fue localizada por la policía de Atizapán, lo que permitió rastrearlos y localizarlos tras el crimen.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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