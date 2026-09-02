Así operó el multihomicida de Jonathan Meléndez y su familia en Atizapán

La madrugada de este miércoles 2 de septiembre estuvo marcada por el multihomicidio llevado a cabo por Diego Sebastián “N” contra el músico y tecladista Jonathan “Honas” Meléndez, integrante de la banda mexicana Camilo Séptimo, y su familia, entre quienes se encontraban su esposa Ana Paola, de 35 años, su hija, de 3 años, una empleada doméstica, de 21 años, y la mascota del hogar.

Según informes de los medios locales, el asesino ya detenido era conocido de Jonathan Meléndez. Las investigaciones iniciales de la Fiscalía del Estado de México determinaron que los accesos al departamento no fueron forzados, sino que se contó con la autorización de la víctima para su acceso.

Posteriormente, se dio a conocer que el presunto agresor era socio de Meléndez en un negocio de renta de propiedades mediante plataformas como Airbnb.

Horas antes del atentado, el propio músico había alertado a un amigo suyo expresando desconfianza y preocupación sobre la reunión que tendría con su asesino.