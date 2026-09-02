$!Caen dos por asesinato de músico de Camilo Séptimo y su familia en Atizapán; uno era su socio

Un menor de seis años, integrante de la familia, fue localizado con vida y sin signos de violencia. En el lugar también fue encontrado sin vida el perro de la familia, que estaba maniatado.

De acuerdo con la autoridad ministerial, las víctimas fueron localizadas sin vida dentro de un departamento ubicado en una torre residencial del fraccionamiento Grand Viure, en la zona conocida como Zona Esmeralda. Entre ellas se encontraba la esposa del músico, quien tenía cuatro meses de embarazo, así como una niña de tres años y una joven de 21 años que se desempeñaba como empleada doméstica.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la detención de dos hombres señalados como probables responsables del homicidio de cuatro personas , entre ellas el músico Jonathan Samuel Meléndez, tecladista y uno de los fundadores de Camilo Séptimo, ocurrido al interior de un departamento en Atizapán de Zaragoza.

La Fiscalía indicó que dará a conocer posteriormente las circunstancias en las que ocurrieron los asesinatos y la situación jurídica de ambos detenidos, conforme avance el procedimiento.

Previamente había sido detenido Gerardo “N”, quien también es investigado por su probable participación en los mismos hechos.

La mañana de este miércoles, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), agentes de la FGJEM detuvieron a Diego Sebastián “N”, identificado por la institución como socio de J.S.M.O. y señalado como probable autor del homicidio múltiple.

Según la Fiscalía, los acontecimientos habrían ocurrido aproximadamente entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes 1 de septiembre. Una de las líneas establecidas por las autoridades señala que los probables responsables habrían aprovechado la relación de confianza que uno de ellos mantenía con las víctimas para ingresar al domicilio.

La FGJEM informó que, como resultado de los actos de investigación realizados después del hallazgo de las víctimas, estableció la probable participación de dos hombres en los hechos.

FISCALÍA DETIENE A DOS SOSPECHOSOS POR EL MULTIHOMICIDIO; UNO SERÍA SU SOCIO

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FAMILIA DE TECLADISTA DE CAMILO SÉPTIMO SE ENCONTRABA MANIATADA; SOBREVIVE MENOR DE 6 AÑOS

La policía municipal de Atizapán de Zaragoza reportó el hallazgo de las víctimas alrededor de las 23:50 horas del 1 de septiembre.

La Fiscalía detalló que entre las personas asesinadas se encontraba un hombre de 38 años, identificado por sus iniciales J.S.M.O., quien era productor musical y compositor; su esposa, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; la hija de ambos, de tres años; y una mujer de 21 años.

De acuerdo con la información ministerial, dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas. Tanto ellas como la menor de edad presentaban impactos de arma de fuego en la cabeza, mientras que la cuarta víctima presentaba un impacto de arma de fuego en la espalda.

El perro de la familia también fue localizado maniatado y sin vida.

En contraste, el menor de seis años fue encontrado con vida y sin signos de violencia.

DETENIDOS HABRÍAN ENTRADO A CASA DE JONATHAN SAMUEL POR RELACIÓN DE CONFIANZA

Como parte de las primeras investigaciones, la Fiscalía estableció que los dos hombres detenidos habrían tenido acceso al domicilio debido a la relación de confianza que uno de ellos mantenía con las víctimas.

La autoridad no ha informado hasta el momento públicamente cuál habría sido el móvil del ataque ni ha detallado las circunstancias específicas en las que fueron asesinadas las cuatro personas.

Tampoco se ha informado oficialmente si existió algún conflicto previo entre las víctimas y alguno de los detenidos.

La FGJEM señaló que en el momento procesal oportuno dará a conocer las circunstancias que establezcan las investigaciones y la situación jurídica de los hombres detenidos.

JONATHAN SAMUEL MELÉNDEZ HABRÍA COMUNICADO A UN AMIGO QUE TENÍA MIEDO DE REUNIRSE CON SU SOCIO

Tras darse a conocer el asesinato, algunos medios de comunicación difundieron información sobre una supuesta comunicación que Jonathan Samuel Meléndez habría sostenido con uno de sus amigos antes de los hechos.

De acuerdo con una versión publicada por Infobae, el músico habría informado un día antes que tenía programada una reunión con socios dentro de su domicilio y habría solicitado que, en caso de no comunicarse posteriormente, se avisara a las autoridades.

Hasta el momento, esta versión no ha sido confirmada públicamente por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por lo que forma parte de información difundida por medios de comunicación y no de los datos oficiales dados a conocer por la autoridad ministerial.

FILTRAN VIDEO DE PRESUNTO HOMICIDA DE JONATHÁN SAMUEL Y SU FAMILIA DENTRO DE ELEVADOR

El comunicador Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, difundió en redes sociales un video que presuntamente mostraría a uno de los involucrados en el multihomicidio dentro de un edificio ubicado en Bosques Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza.

En las imágenes se observa a un hombre dentro de un elevador. El sujeto lleva una gorra verde, lentes oscuros, una chamarra negra y una mochila. En un momento del video dirige la mirada hacia la parte superior de la cabina, donde se encuentra una cámara de videovigilancia.

El material fue relacionado en redes sociales con la investigación del asesinato; sin embargo, hasta el momento la FGJEM no ha confirmado públicamente que la persona que aparece en las imágenes sea alguno de los dos detenidos ni que corresponda directamente al probable autor del ataque.

Tampoco existe, hasta ahora, una confirmación oficial sobre la autenticidad del video o sobre las circunstancias en las que fue obtenido.