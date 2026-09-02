Multihomicidio en Edomex: muere tecladista de Camilo Séptimo junto con familiares en Atizapán

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    Multihomicidio en Edomex: muere tecladista de Camilo Séptimo junto con familiares en Atizapán
    Los primeros reportes señalan que el hallazgo ocurrió después de que vecinos escucharan gritos y posibles detonaciones de arma de fuego. FOTO: ESPECIAL

Jonathan Meléndez, conocido como “Honas” y vinculado a Camilo Séptimo como tecladista y fundador, fue localizado sin vida junto con otras tres personas.

Durante la madrugada de este miércoles 2 de septiembre se reportó un multihomicidio en un departamento ubicado en Bosques Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde cuatro personas fueron encontradas sin vida.

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Entre las víctimas se encuentra Jonathan Meléndez, conocido como “Honas”, quien estuvo vinculado con Camilo Séptimo como tecladista y fundador de la agrupación.

Los primeros reportes señalan que el hallazgo ocurrió después de que vecinos escucharan gritos y posibles detonaciones de arma de fuego. Elementos de seguridad acudieron al inmueble y localizaron los cuerpos en diferentes áreas de la vivienda.

¿Quiénes fueron las otras víctimas?

Las primeras versiones difundidas sobre el caso identifican a las otras personas fallecidas como Ana Paola “N”, esposa de Meléndez; Sofía, su hija de tres años, y una trabajadora del hogar.

También se ha reportado que la esposa del músico estaba embarazada. Este dato, al igual que otros detalles sobre las circunstancias del ataque, deberá ser confirmado por las autoridades correspondientes.

En el inmueble también fue localizado con vida un menor de edad, quien quedó bajo resguardo tras la intervención de las autoridades.

La zona fue acordonada y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acudió para realizar las diligencias correspondientes, recabar indicios y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

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Elementos de seguridad acudieron al inmueble y localizaron los cuerpos en diferentes áreas de la vivienda. FOTO: ESPECIAL

Fiscalía investiga el ingreso al domicilio

Uno de los aspectos que forman parte de la investigación es determinar cómo ingresaron al complejo residencial, debido a que la zona cuenta con vigilancia privada y controles de acceso.

Como parte de las diligencias, las autoridades pueden revisar las cámaras de seguridad, registros de visitantes y otros elementos que permitan reconstruir lo ocurrido durante las horas previas al hallazgo.

El periodista Carlos Jiménez informó sobre la presunta detención de dos personas relacionadas con el caso y señaló que una de ellas sería socio de Jonathan Meléndez. Hasta ahora, esta información no ha sido confirmada públicamente por la FGJEM.

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Jonathan “Honas” Meléndez y su trayectoria en Camilo Séptimo

Jonathan Meléndez estuvo relacionado con Camilo Séptimo desde los primeros años de la agrupación, fundada en 2013.

Como tecladista y compositor, participó en el desarrollo del sonido de la banda mexicana, caracterizado por elementos de rock alternativo y synthpop.

La investigación continúa para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos, determinar el posible móvil y definir la situación jurídica de las personas que eventualmente sean señaladas por las autoridades.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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