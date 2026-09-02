Multihomicidio en Edomex: muere tecladista de Camilo Séptimo junto con familiares en Atizapán

Durante la madrugada de este miércoles 2 de septiembre se reportó un multihomicidio en un departamento ubicado en Bosques Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde cuatro personas fueron encontradas sin vida.

Entre las víctimas se encuentra Jonathan Meléndez, conocido como “Honas”, quien estuvo vinculado con Camilo Séptimo como tecladista y fundador de la agrupación.

Los primeros reportes señalan que el hallazgo ocurrió después de que vecinos escucharan gritos y posibles detonaciones de arma de fuego. Elementos de seguridad acudieron al inmueble y localizaron los cuerpos en diferentes áreas de la vivienda.

¿Quiénes fueron las otras víctimas?

Las primeras versiones difundidas sobre el caso identifican a las otras personas fallecidas como Ana Paola “N”, esposa de Meléndez; Sofía, su hija de tres años, y una trabajadora del hogar.

También se ha reportado que la esposa del músico estaba embarazada. Este dato, al igual que otros detalles sobre las circunstancias del ataque, deberá ser confirmado por las autoridades correspondientes.

En el inmueble también fue localizado con vida un menor de edad, quien quedó bajo resguardo tras la intervención de las autoridades.

La zona fue acordonada y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acudió para realizar las diligencias correspondientes, recabar indicios y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.