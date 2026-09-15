Atacan a balazos camioneta del equipo de la alcaldesa de Tecámac, Rosi Wong; reportan heridos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Atacan a balazos camioneta del equipo de la alcaldesa de Tecámac, Rosi Wong; reportan heridos
    Atacan a balazos una camioneta del equipo de Rosi Wong, alcaldesa de Tecámac; dos colaboradores resultaron heridos y autoridades investigan. VANGUARDIA/ARCHIVO

Una camioneta en la que viajaban integrantes del equipo de la alcaldesa de Tecámac, Rosi Wong, fue atacada a balazos; dos colaboradores resultaron heridos

Una camioneta negra en la que viajaban integrantes del equipo de la presidenta municipal de Tecámac, Rosi Wong Romero, fue atacada a balazos durante la mañana de este martes 15 de septiembre. Los primeros reportes señalan que dos colaboradores de la funcionaria resultaron heridos.

La agresión provocó una movilización de cuerpos de seguridad en la zona, mientras las autoridades comenzaron a recabar información sobre lo ocurrido. La camioneta recibió múltiples impactos de arma de fuego, principalmente en las ventanas y las puertas.

En el vehículo se encontraban el jefe de gabinete, Carlos Galindo, y el chofer de la unidad, quienes habrían resultado lesionados durante el ataque. Hasta el momento, la información disponible sobre la identidad de los responsables y el móvil de la agresión permanece bajo investigación.

MOTOCICLISTAS HABRÍAN DISPARADO CONTRA LA UNIDAD

De acuerdo con los primeros informes, Rosi Wong no viajaba en la camioneta atacada al momento de la agresión. La presidenta municipal se encontraba en otro punto, donde participaba en actividades oficiales.

Las primeras imágenes que circularon en redes sociales mostraron la camioneta negra con diversos impactos de bala. El hecho generó confusión inicialmente, debido a que se relacionó la unidad directamente con el traslado de la alcaldesa.

Según información difundida por Milenio, motociclistas se habrían acercado al vehículo para disparar contra las personas que se encontraban en su interior. Esta versión forma parte de los datos iniciales y deberá ser confirmada por las autoridades encargadas de la investigación.

El ataque ocurrió mientras se llevaba a cabo la Mesa de Paz municipal, reunión que fue suspendida después de conocerse la agresión. Elementos de seguridad acudieron al lugar para atender la situación y establecer las primeras diligencias.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente de personas detenidas por estos hechos. Tampoco se han dado a conocer de manera oficial las condiciones de salud de los dos colaboradores lesionados.

¿QUIÉN ES ROSI WONG, ALCALDESA DE TECÁMAC?

Rosa Yolanda Wong Romero es presidenta municipal de Tecámac para el periodo 2025-2027. Llegó al cargo como candidata de Morena en las elecciones celebradas en junio de 2024 y asumió funciones el 1 de enero de 2025.

Su administración se desarrolla en uno de los municipios con mayor población del Estado de México y con una ubicación estratégica por su cercanía con importantes vías de comunicación de la zona metropolitana.

En los últimos meses, Wong también ha protagonizado una disputa política al interior de Morena en Tecámac con la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, quien anteriormente ocupó la presidencia municipal.

La agresión contra integrantes de su equipo ocurre en medio de este escenario político local. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación oficial que relacione el ataque con esa disputa, por lo que cualquier posible móvil permanece como una línea que deberá ser investigada.

Las autoridades correspondientes continúan con las indagatorias para establecer cómo ocurrió el ataque, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que resultaron heridos los colaboradores de la alcaldesa.

DATOS CURIOSOS

· Rosi Wong es presidenta municipal de Tecámac para el periodo 2025-2027.

· La alcaldesa asumió el cargo el 1 de enero de 2025.

· La camioneta atacada recibió múltiples impactos de arma de fuego.

· Dos colaboradores de la funcionaria resultaron heridos, según los primeros reportes.

· Rosi Wong no se encontraba en la camioneta al momento de la agresión.

· La Mesa de Paz municipal fue suspendida después del ataque.

· Hasta el momento, las autoridades no han confirmado públicamente el móvil de la agresión.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ataques
Balaceras

Localizaciones


Edomex

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
El Grito de la 4T

El Grito de la 4T
NosotrAs: La suerte de fracasar

NosotrAs: La suerte de fracasar
Nuevo León, México.

Aprueba Congreso de NL exhorto para solicitar sustituir el “Pase Turístico” por acuerdos de colaboración
Gildardo Maldonado, alcalde de Jáltipan de Morelos, Veracruz, pide apoyo ciudadano tras la explosión registrada en el municipio por un posible ducto de Pemex

Explosión en Jáltipan, Veracruz, deja muertos y varios heridos graves
Con motivo del festivo de la Independencia de México, del 16 de septiembre, la operación de los bancos en el país experimentan modificaciones temporales en sus sucursales.

¿Los bancos abrirán el 15 y 16 de septiembre? Los días de cierre en México por las fiestas patrias
El objetivo principal de este movimiento era liberar a nuestro territorio del poder español.

¿Miguel Hidalgo no tocó la campana de Dolores?... datos curiosos de la Independencia de México
Sydney Sweeney protagoniza la campaña publicitaria de Novig que generó críticas entre atletas de distintas disciplinas.

Campaña de Sydney Sweeney provoca críticas entre atletas por sexualización de las mujeres
Penta conectó un Mexican Destroyer durante el combate, pero Roman Reigns consiguió evitar la cuenta de tres.

¿Quién ganó entre Penta Zero Miedo y Roman Reigns? Así terminó RAW en México