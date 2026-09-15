Atacan a balazos camioneta del equipo de la alcaldesa de Tecámac, Rosi Wong; reportan heridos

La agresión provocó una movilización de cuerpos de seguridad en la zona, mientras las autoridades comenzaron a recabar información sobre lo ocurrido. La camioneta recibió múltiples impactos de arma de fuego, principalmente en las ventanas y las puertas.

Una camioneta negra en la que viajaban integrantes del equipo de la presidenta municipal de Tecámac , Rosi Wong Romero , fue atacada a balazos durante la mañana de este martes 15 de septiembre. Los primeros reportes señalan que dos colaboradores de la funcionaria resultaron heridos.

En el vehículo se encontraban el jefe de gabinete, Carlos Galindo, y el chofer de la unidad, quienes habrían resultado lesionados durante el ataque. Hasta el momento, la información disponible sobre la identidad de los responsables y el móvil de la agresión permanece bajo investigación.

MOTOCICLISTAS HABRÍAN DISPARADO CONTRA LA UNIDAD

De acuerdo con los primeros informes, Rosi Wong no viajaba en la camioneta atacada al momento de la agresión. La presidenta municipal se encontraba en otro punto, donde participaba en actividades oficiales.

Las primeras imágenes que circularon en redes sociales mostraron la camioneta negra con diversos impactos de bala. El hecho generó confusión inicialmente, debido a que se relacionó la unidad directamente con el traslado de la alcaldesa.

Según información difundida por Milenio, motociclistas se habrían acercado al vehículo para disparar contra las personas que se encontraban en su interior. Esta versión forma parte de los datos iniciales y deberá ser confirmada por las autoridades encargadas de la investigación.

El ataque ocurrió mientras se llevaba a cabo la Mesa de Paz municipal, reunión que fue suspendida después de conocerse la agresión. Elementos de seguridad acudieron al lugar para atender la situación y establecer las primeras diligencias.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente de personas detenidas por estos hechos. Tampoco se han dado a conocer de manera oficial las condiciones de salud de los dos colaboradores lesionados.

¿QUIÉN ES ROSI WONG, ALCALDESA DE TECÁMAC?

Rosa Yolanda Wong Romero es presidenta municipal de Tecámac para el periodo 2025-2027. Llegó al cargo como candidata de Morena en las elecciones celebradas en junio de 2024 y asumió funciones el 1 de enero de 2025.

Su administración se desarrolla en uno de los municipios con mayor población del Estado de México y con una ubicación estratégica por su cercanía con importantes vías de comunicación de la zona metropolitana.

En los últimos meses, Wong también ha protagonizado una disputa política al interior de Morena en Tecámac con la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, quien anteriormente ocupó la presidencia municipal.

La agresión contra integrantes de su equipo ocurre en medio de este escenario político local. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación oficial que relacione el ataque con esa disputa, por lo que cualquier posible móvil permanece como una línea que deberá ser investigada.

Las autoridades correspondientes continúan con las indagatorias para establecer cómo ocurrió el ataque, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que resultaron heridos los colaboradores de la alcaldesa.