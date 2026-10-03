Agenda de octubre en Saltillo: Alejandro Sanz, Pepe Madero, Julión, Lumina Nights y más

Agenda de octubre en Saltillo: Alejandro Sanz, Pepe Madero, Julión, Lumina Nights y más

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Israel García
por Israel García

El clima otoñal, la época del año y las ganas de salir de la rutina cada fin de semana completan las razones para disfrutar lo que la cartelera mensual ofrece al público

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Apenas inició octubre; sin embargo, la agenda para divertirse y pasar buenos momentos ya está lista en Saltillo. Conciertos como los de Edén Muñoz y Alejandro Sanz son solo parte del plato fuerte de lo que se podrá disfrutar durante el mes. ¿Ya tienes tu boleto?

EDÉN MUÑOZ + LEANDRO RÍOS + SONIDO MAZTER

Este sábado 3 de octubre se presentará en el Estadio Olímpico de Saltillo un espectáculo musical encabezado por Edén Muñoz.

Previamente, el escenario será “calentado” por las actuaciones de Sonido Mazter y Leandro Ríos, en una noche llena de diversión y música, con la oportunidad de disfrutar de un gran espectáculo.

La cita es a las 20:00 horas en el Estadio Olímpico. Los boletos finales van de los $550 a los $3,000 pesos y pueden adquirirse en el sitio jrticket.com.

CONCIERTO DE ALEJANDRO SANZ

El cantautor español Alejandro Sanz regresa a tierras coahuilenses con su gira internacional ‘¿Y Ahora Qué?’, para ofrecer una velada enfocada en sus grandes éxitos y sus más recientes producciones.

Será el próximo 14 de octubre de 2026, a las 21:00 horas, en el Estadio de Béisbol Francisco I. Madero. Si aún no tienes tu boleto, puedes comprarlo en arema.mx y en las taquillas del estadio.

MUSICAL ‘EL SHOW DE HORROR DE ROCKY’

La clásica obra de teatro musical y de culto, que combina comedia, ciencia ficción y rock, llega a la ciudad para presentar una puesta en escena interactiva. La historia sigue a una pareja cuya vida cambia tras refugiarse en la misteriosa mansión del doctor Frank-N-Furter.

La presentación está programada para el 18 de octubre, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, a las 17:00 horas. Las entradas están a la venta mediante el sistema StubHub y en la taquilla del teatro.

EL TERROR FEST 2026

Llega a la ciudad la convención especializada en el género de terror, suspenso y cultura pop, que se realizará los próximos 17 y 18 de octubre de 2026. Entre los invitados estelares se encuentran Mariana Maus, Fepo y Alberto del Arco.

El evento también reunirá a expositores, actores de doblaje, zonas para fotografías, concursos de cosplay temáticos y atracciones interactivas para los aficionados al susto, en las instalaciones de Canacintra Saltillo, a partir de las 11:00 horas.

Las entradas podrán adquirirse en sucursales de Jr. Sombreros, además del sitio jrticket.com y en las taquillas del recinto durante los días del evento, así como a través de los canales oficiales del festival.

LUMINA NIGHTS: EDICIÓN HALLOWEEN

Una experiencia de música electrónica y producción audiovisual que, en esta ocasión, presenta una edición especial de Halloween. El evento contará con la participación de diversos DJs locales e internacionales, acompañados de efectos visuales e iluminación avanzada.

Lo que más llama la atención es que se realizará en las instalaciones del “extinto” Hotel La Torre, mismo que ha sido escenario de obras de teatro. Los boletos están disponibles a través de la plataforma Arema Ticket.

SALTILLERA FEST

Si eres amante de los festivales, esta será la oportunidad de disfrutar la primera edición de la nueva apuesta musical y gastronómica con el Saltillera Fest, que se realizará el próximo 17 de octubre en Hacienda El Mimbre.

El line up está conformado por José Madero, La Gusana Ciega, Inspector, Little Jesus, Los Claxons, Simpson Ahuevo, Paloma Morphy y Strawberry Pom.

Los boletos de esta nueva apuesta de entretenimiento están a la venta a través del sistema Hot Ticket.

FESTIVAL RODEO SALTILLO

Y para no perder la costumbre y convertirse en un clásico de la región, llegará la edición 2026 del Festival Rodeo Saltillo, que este año mostrará un recinto remodelado, además de un cartel musical y actividades dignas de mucha diversión.

Además de las presentaciones en vivo de Banda El Recodo, Julión Álvarez, Brett Young, Pesado, La Casetera y Heartland, habrá rodeo de nivel internacional, exposición ganadera y gastronomía tradicional.

https://vanguardia.com.mx/show/mexico-nos-vemos-en-2027-la-oreja-de-van-gogh-anuncia-su-regreso-con-amaia-montero-JO23878771

La fiesta comienza el 15 de octubre y concluirá el domingo 18 de octubre de 2026. Los últimos boletos están disponibles a la venta en festivalrodeosaltillo.com.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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