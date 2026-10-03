Recomendación de cine en casa: ‘Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma’

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    Recomendación de cine en casa: ‘Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma’
    Apuesta. ‘Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma’ revisita los códigos del cine slasher desde una mirada contemporánea. FOTO: INTERNET

La cinta de Schoenbrun utiliza la nostalgia por el cine de terror de los años ochenta para explorar el desgaste de las fórmulas del género, la mercantilización del miedo y las dinámicas de poder detrás de la pantalla

Kris, una joven directora queer interpretada por Hannah Einbinder, es contratada para revivir Camp Miasma, una vieja franquicia slasher de los años ochenta que se ha desgastado después de muchas secuelas. Su fascinación por la película original la lleva a buscar a Billy Presley, interpretada por Gillian Anderson, quien ahora es la enigmática y recluida actriz que interpretó a la “final girl” de aquella primera cinta.

Un joven Wes Craven realizó, a sus 45 años, una de las cintas slasher más emblemáticas de la historia del cine: ‘Pesadilla en la calle Elm’. En ese entonces, ni Craven era el cineasta de horror de excelencia por el cual se le conoce hoy en día ni Johnny Depp era un actor tan mediático como lo es actualmente. Sin embargo, algo aquí se vuelve tan particular como interesante: observar la evolución de Craven al concebir dos de los personajes más emblemáticos de la cultura pop del cine, como Freddy Krueger y Ghostface.

En ‘Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma’, algo llama mucho la atención: contar la línea del tiempo de un asesino que ha atemorizado a los jóvenes durante décadas, en un mundo donde la autoría se ha perdido. En esta cinta sucede algo similar a una deconstrucción del slasher, demostrando que hasta los asesinos terminan cayendo bajo el peso de la nostalgia y convirtiéndose en una mercantilización histórica.

Entre una combinación nostálgica que homenajea a un subgénero, la cinta de Schoenbrun funciona como un ensayo cinematográfico sobre la decadencia creativa, el desgaste de las fórmulas comerciales y los tabúes sexuales de una época que parece no estar tan lejana de la nuestra. Es así que una deconstrucción de los estándares ochenteros del terror sirve también como una consolidación de las dinámicas de poder que existen en el cine de género, demostrando una vez más que en el terror ficticio también acontece el terror social y naturalista.

https://vanguardia.com.mx/show/agenda-de-octubre-en-saltillo-alejandro-sanz-pepe-madero-julion-lumina-nights-y-mas-AA23895674

¿Dónde?: MUBI

Directora: Jane Schoenbrun

Año: 2026

Duración: 112 minutos

Calificación: 82/100

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Fernando Gaxiola Corona

Fernando Gaxiola Corona

Originario de Saltillo, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Ibero Ciudad de México. Asistente de director en cortometrajes filmados en la ciudad de Saltillo, lector y cinéfilo.

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