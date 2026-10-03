Recomendación de cine en casa: ‘Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma’

Kris, una joven directora queer interpretada por Hannah Einbinder, es contratada para revivir Camp Miasma, una vieja franquicia slasher de los años ochenta que se ha desgastado después de muchas secuelas. Su fascinación por la película original la lleva a buscar a Billy Presley, interpretada por Gillian Anderson, quien ahora es la enigmática y recluida actriz que interpretó a la “final girl” de aquella primera cinta.

Un joven Wes Craven realizó, a sus 45 años, una de las cintas slasher más emblemáticas de la historia del cine: ‘Pesadilla en la calle Elm’. En ese entonces, ni Craven era el cineasta de horror de excelencia por el cual se le conoce hoy en día ni Johnny Depp era un actor tan mediático como lo es actualmente. Sin embargo, algo aquí se vuelve tan particular como interesante: observar la evolución de Craven al concebir dos de los personajes más emblemáticos de la cultura pop del cine, como Freddy Krueger y Ghostface.