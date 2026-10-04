Continuarán lluvias intensas por Frente Frío #1 en Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y otros estados de México

Este día, domingo 4 de octubre, el frente número 1 se extenderá como estacionario frente a la costa de Tamaulipas, interaccionará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el oriente del país, así como con un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México y el ingreso de humedad de dicho golfo y mar Caribe, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Esto originando lluvias intensas en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; lluvias muy fuertes en Coahuila y Campeche, así como lluvias fuertes en Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo; todas con descargas eléctricas.

Al finalizar el día, el frente frío #1 será reforzado por una masa de aire frío, generando un descenso de la temperatura en estados del noreste del país y en los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central. Por otra parte, un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental, una vaguada en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en estados del noroeste, occidente y sur de la República Mexicana. Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste de México y la península de Yucatán.

HURACÁN ‘RACHEL’ La circulación del huracán ‘Rachel’, de categoría 2, seguirá generando lluvias muy fuertes en Baja California Sur, así como oleaje elevado en las costas del occidente del país como Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste. El fenómeno se encuentra a 465 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 7 kilómetros por hora (km/h). Con vientos máximos sostenidos de 160 km/h y rachas de 195 km/h.

Sus bandas nubosas originarán lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Baja California Sur (sur). Se pronostican vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 3.0 a 4.0 metros en las costas de Baja California Sur, así como oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima. Se recomienda extrema precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. ZONAS DE VIGILANCIA EN MÉXICO Golfo de México Se pronostica la formación de una zona de Baja Presión en el suroeste del Golfo de México. Mantiene un 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.

Océano Pacífico Una zona de baja presión al sur del golfo de Tehuantepec, se localiza aproximadamente a 260 kilómetros (km) al suroeste de Puerto Chiapas, Chiapas. Incrementa a 20% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 90% en 7 días.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día con cielo nublado, precipitación de 13 litros por metro cuadrado, probabilidad de 90% de lluvia, viento con dirección al note y 5 a 10 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 18 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 17 °C, mientras que la mínima será de 13 °C. Ramos Arizpe se espera un día con cielo nublado, precipitación de 13 litros por metro cuadrado, probabilidad de 90 % de lluvia, viento con dirección al norte y 5 a 10 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 18 km/h. La temperatura máxima será de 17 °C, mientras que la mínima será de 13 °C. Torreón tendrá un día con cielo nublado, precipitación de 1 litro por metro cuadrado, probabilidad de 0% de lluvia, viento con dirección al noreste y 10 a 15 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 32 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 26 °C, mientras que la mínima será de 17 °C. En Monclova se espera un día con cielo nublado, precipitación de 16 litros por metro cuadrado, probabilidad de 90% de lluvia, viento con dirección al noroeste y 5 a 10 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de 33 km/h. La temperatura máxima será de 22 °C, mientras que la mínima será de 17 °C. Piedras Negras disfrutará de un día con cielo nublado, sin precipitación, probabilidad de 0% de lluvia, viento con dirección al norte y 15 a 20 km/h de velocidad del viento, además de ráfagas de - km/h. La temperatura máxima alcanzará los 28 °C, mientras que la mínima será de 21 °C.

LLUVIAS Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (norte, oeste y sur), San Luis Potosí (centro y este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz (norte, centro y sur), Oaxaca (este y costa), Chiapas (centro, este y sur) y Tabasco (oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur (centro y sur), Coahuila (sureste), Sinaloa (costa), Nayarit (costa y sur), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (costa y centro), Guerrero (este y suroeste) y Campeche (centro y suroeste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste, oeste y sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Guanajuato (noreste y sur), Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (costa y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur. Las lluvias fuertes a puntuales torrenciales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones. TEMPERATURAS Máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Campeche y Yucatán. Máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (centro), Tabasco y Quintana Roo. Mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas del Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca y Puebla. VIENTO Y OLEAJE Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y Oaxaca (costa). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Guanajuato, Querétaro y Veracruz. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Estado de México y Ciudad de México. Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Baja California Sur. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Oaxaca. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y Guerrero. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO? Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa. De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos. Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte. ¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO? Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir: Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío. Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas. Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados. Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante. Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido. Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad. Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera. Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano. Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos. Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos. Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.

ASÍ PUEDE EVOLUCIONAR UNA ZONA DE BAJA PRESIÓN 1. Zona de baja presión: Es la etapa inicial. Se forma cuando el aire cálido y húmedo del océano asciende, generando una caída en la presión atmosférica. Esto provoca inestabilidad y nubosidad. Si las condiciones son favorables (aguas cálidas, poca cizalladura del viento y humedad suficiente), el sistema puede empezar a organizarse. 2. Disturbio tropical: Es una agrupación de tormentas con una cierta organización, pero aún sin circulación cerrada del viento. En esta etapa, el sistema está siendo monitoreado por centros meteorológicos. A menudo se producen lluvias y tormentas eléctricas. 3. Depresión tropical: Cuando el sistema desarrolla una circulación cerrada y definida de vientos en superficie y su velocidad no supera los 62 km/h (39 mph), se le llama depresión tropical. Aquí comienza a tener un centro más claro y puede intensificarse rápidamente. 4. Tormenta tropical: Si los vientos sostenidos alcanzan entre 63 y 118 km/h (39 a 73 mph), el sistema se convierte en una tormenta tropical. Recibe un nombre oficial y presenta una estructura más organizada. Puede producir fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado. 5. Huracán o ciclón tropical: Cuando los vientos sostenidos superan los 119 km/h (74 mph), el fenómeno se clasifica como huracán (en el Atlántico y noreste del Pacífico) o ciclón tropical (en el Océano Índico o Pacífico Sur). Se forman bandas nubosas bien organizadas y un ojo en el centro del sistema. A partir de aquí, se clasifican en categorías del 1 al 5 según la Escala Saffir-Simpson, en función de la intensidad del viento.

¿QUÉ ES UN HURACÁN? Un huracán es un ciclón tropical extremadamente poderoso y destructivo que se desarrolla sobre las aguas cálidas del océano, típicamente en regiones cercanas al ecuador. Los huracanes se forman a partir de disturbios atmosféricos que adquieren rotación debido a la rotación de la Tierra y a la convergencia de los vientos en la superficie. Los huracanes se caracterizan por tener vientos sostenidos de al menos 119 kilómetros por hora (74 millas por hora) y pueden alcanzar velocidades mucho más altas. Estas tormentas también producen lluvias intensas, marejadas ciclónicas (elevación anormal del nivel del mar) y a menudo generan tornados. Los huracanes se clasifican en diferentes categorías según la velocidad máxima del viento sostenido en su centro, utilizando la escala de huracanes Saffir-Simpson. Esta escala va del huracán de categoría 1, con vientos de 119 a 153 kilómetros por hora, hasta el huracán de categoría 5, con vientos superiores a 252 kilómetros por hora. Los huracanes pueden tener impactos devastadores en las áreas que afectan, causando inundaciones, destrucción de propiedades, interrupción de servicios básicos y, en los peores casos, pérdida de vidas humanas. Es fundamental estar preparado y seguir las instrucciones de las autoridades locales cuando se aproxime un huracán. CATEGORÍAS DE UN HURACÁN La escala de huracanes Saffir-Simpson es la que se utiliza para clasificar la intensidad de los huracanes basándose en la velocidad del viento y sus posibles efectos en tierra. Esta escala tiene cinco categorías, numeradas del 1 al 5: Categoría 1: Huracán leve. Vientos de 119 a 153 km/h (74 a 95 mph). Daños principalmente a árboles, carteles y casas móviles. Las marejadas ciclónicas pueden inundar áreas bajas cerca de la costa. Categoría 2: Huracán moderado. Vientos de 154 a 177 km/h (96 a 110 mph). Daños más significativos a edificaciones y árboles. Las marejadas ciclónicas pueden inundar áreas costeras hasta varios cientos de metros tierra adentro. Categoría 3: Huracán severo. Vientos de 178 a 208 km/h (111 a 129 mph). Daños extensos a edificaciones, árboles y tendido eléctrico. Las marejadas ciclónicas pueden causar inundaciones significativas tierra adentro. Categoría 4: Huracán extremadamente severo. Vientos de 209 a 251 km/h (130 a 156 mph). Daños catastróficos a edificaciones, árboles y tendido eléctrico. Las marejadas ciclónicas pueden penetrar varios kilómetros tierra adentro. Categoría 5: Huracán catastrófico. Vientos de más de 252 km/h (157 mph). Daños catastróficos a casi todas las estructuras, con la posibilidad de que muchas edificaciones queden completamente destruidas. Las marejadas ciclónicas pueden penetrar profundamente tierra adentro, dejando áreas inhabitables por semanas o meses.

¿QUÉ HACER EN CASO DE HURACÁN? En caso de huracán, es crucial seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y las autoridades locales para proteger tu vida y la de tus seres queridos. Aquí hay algunas acciones que puedes tomar para prepararte y mantener la seguridad durante un huracán: Mantente informado: Sigue las actualizaciones meteorológicas y las advertencias de huracanes proporcionadas por los servicios meteorológicos y las autoridades locales. Utiliza fuentes confiables de información. Prepara suministros: Abastece un kit de suministros de emergencia que incluya agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas, pilas, un radio de emergencia, documentos importantes y suministros básicos de primeros auxilios. Refuerza tu hogar: Asegura puertas y ventanas con tablones de madera o contraventanas. Retira objetos al aire libre que puedan convertirse en proyectiles durante la tormenta. Planifica una ruta de evacuación: Si vives en una zona propensa a inundaciones o marejadas ciclónicas, planifica una ruta de evacuación y mantente listo para evacuar si las autoridades locales lo ordenan. Almacenamiento seguro de objetos: Guarda objetos importantes en lugares seguros y elevados para protegerlos de posibles inundaciones. Mantente en un lugar seguro durante la tormenta: Quédate en el interior de un edificio sólido y seguro durante la tormenta. Evita las ventanas y las puertas exteriores. Si es necesario, busca refugio en una habitación interior sin ventanas. Evita conducir durante la tormenta: Evita conducir o caminar por áreas inundadas. Las inundaciones repentinas pueden ser extremadamente peligrosas. Mantén la calma y ayuda a los demás: Mantén la calma y ayuda a aquellos que puedan necesitar asistencia, especialmente a personas mayores, niños y personas con discapacidades. Recuerda que la preparación y la prevención son clave para minimizar los riesgos y mantener la seguridad durante un huracán.