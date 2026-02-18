Ataques armados en Cuautitlán Izcalli dejan 5 muertos y 2 heridos; Fiscalía de Edomex investiga

Durante la noche del 17 de febrero en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, se registraron dos ataques armados que dejaron, al menos, 5 muertos y 2 heridos. En un comunicado oficial, el Gobierno Municipal, a través de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, confirmó los hechos.

El primer incidente reportado ocurrió en la intersección de Avenida Morelos y Avenida Adolfo López Mateos, en la colonia Luis Echeverría, a donde se trasladaron policías del Sector XI. En el lugar encontraron a un hombre y una mujer lesionados por arma de fuego.

“Ambas personas fueron valoradas por servicios de emergencia y trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada”, destacó el gobierno.

Mientras que el segundo ataque se desarrolló en la colonia Santa María de Guadalupe La Quebrada, sobre la Vía Gustavo Baz esquina Amapola, donde se hallaron cinco personas de sexo masculino.

El reporte oficial indica que cuerpos de emergencia trasladaron a uno de ellos para su atención médica. Posteriormente, se informó su muerte en la unidad de salud. En cuanto a los otros 4 hombres, tras una valoración inicial, se concluyó que ya no contaban con signos vitales.