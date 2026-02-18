Ataques armados en Cuautitlán Izcalli dejan 5 muertos y 2 heridos; Fiscalía de Edomex investiga
La Policía Municipal inició una colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para esclarecer los hechos
Durante la noche del 17 de febrero en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, se registraron dos ataques armados que dejaron, al menos, 5 muertos y 2 heridos. En un comunicado oficial, el Gobierno Municipal, a través de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, confirmó los hechos.
El primer incidente reportado ocurrió en la intersección de Avenida Morelos y Avenida Adolfo López Mateos, en la colonia Luis Echeverría, a donde se trasladaron policías del Sector XI. En el lugar encontraron a un hombre y una mujer lesionados por arma de fuego.
“Ambas personas fueron valoradas por servicios de emergencia y trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada”, destacó el gobierno.
Mientras que el segundo ataque se desarrolló en la colonia Santa María de Guadalupe La Quebrada, sobre la Vía Gustavo Baz esquina Amapola, donde se hallaron cinco personas de sexo masculino.
El reporte oficial indica que cuerpos de emergencia trasladaron a uno de ellos para su atención médica. Posteriormente, se informó su muerte en la unidad de salud. En cuanto a los otros 4 hombres, tras una valoración inicial, se concluyó que ya no contaban con signos vitales.
AUTORIDADES VINCULAN AMBOS ATAQUES ARMADOS EN CUAUTITLÁN IZCALLI
De manera preliminar, y derivado de los primeros indicios recabados en ambos puntos, las autoridades no descartan que ambos hechos estén relacionados, “ya que presuntamente se habría utilizado un calibre similar en ambos hechos”.
Hasta el momento, se esclareció que se sigue una ruta de investigación en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quien fue calificada como la autoridad competente que llevará a cabo las diligencias ministeriales para el esclarecimiento de los hechos.
“El Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la seguridad de las y los izcallenses y mantiene coordinación permanente con autoridades estatales”, concluye el comunicado.
ACTIVAN OPERATIVOS DE VIGILANCIA EN CUAUTITLÁN IZCALLI
Derivado de los hechos violentos, se autorizó la activación de un operativo de vigilancia adicional en el municipio, desde las 01:00 horas de este 18 de febrero.
En las acciones de reforzamiento participan la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), la Policía Estatal y la Comisaría de Seguridad Ciudadana del municipio.
“La noche de ayer, se realizó una reunión operativa extraordinaria, donde se acordó que se integrarán cuatro células operativas, conformadas por los tres órdenes de gobierno. Éstas, llevarán a cabo recorridos en Cuautitlán Izcalli y límites con los municipios vecinos de Tlalnepantla y Tultitlán”, describió el Gobierno.
Asimismo, se recalcó que las operaciones se desarrollarán de manera permanente durante los próximos días con la colaboración de aproximadamente un centenar de elementos.