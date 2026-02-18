Aseguran avioneta clandestina con más de 500 paquetes de cocaína en Oaxaca

Añadió que durante el operativo se logró asegurar un cargamento considerable de narcóticos. “En el lugar se aseguraron 534 paquetes de cocaína, con un peso superior a media tonelada, que se traduce en millones de dosis de droga que iban a ser comercializadas en las calles.”

A través de sus redes sociales, el funcionario detalló que la intervención fue producto del trabajo coordinado de distintas corporaciones de seguridad. “Resultado de la vigilancia permanente del espacio aéreo nacional que mantiene la Secretaría de la Defensa Nacional, @Defensamx1 a través de la Fuerza Aérea y @GN_MEXICO_ detectaron una aeronave clandestina en Oaxaca que transportaba droga” , informó.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch , informó sobre la detección y aseguramiento de una aeronave clandestina que transportaba droga en el estado de Oaxaca, como resultado de las labores de monitoreo permanente del espacio aéreo nacional.

OPERATIVO CONJUNTO DE FUERZAS FEDERALES

Posteriormente, la dependencia federal difundió un comunicado con detalles del despliegue, en el que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

De acuerdo con el reporte oficial, el seguimiento inició tras detectar un desplazamiento irregular en el espacio aéreo nacional. Las autoridades señalaron: “Como parte de las acciones de vigilancia permanente del espacio aéreo mexicano, personal de seguridad detectó la trayectoria de una aeronave que realizaba un vuelo no autorizado al sureste de Tapachula, Chiapas, por lo que de manera inmediata se desplegaron aeronaves para su verificación e identificación.”

El rastreo permitió ubicar el punto de descenso de la aeronave en la localidad de Huamúchil, perteneciente al municipio de San Dionisio del Mar, donde fuerzas federales desplegaron un operativo terrestre.

ASEGURAN AERONAVE, VEHÍCULOS Y CARGAMENTO DE DROGA

Al arribar al lugar, los elementos de seguridad realizaron el aseguramiento de la avioneta, así como de dos camionetas y los paquetes con sustancia ilícita. Según el comunicado, “en el lugar se aseguró una aeronave, dos camionetas y 534 paquetes que contenían cocaína, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno.”

Las autoridades indicaron que los bienes asegurados quedaron bajo resguardo ministerial para el desarrollo de las investigaciones correspondientes. “Los vehículos, la aeronave y la droga quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación y dará seguimiento a las indagatorias.”

Finalmente, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso de mantener la vigilancia del espacio aéreo nacional. “Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de vigilar y resguardar el espacio aéreo nacional para impedir el trasiego de sustancias ilícitas y fortalecer la seguridad del país.”