Joven de Zacatecas escapa de presunta oferta laboral falsa en Tlaquepaque

Una joven de 25 años originaria de Tlaltenango logró escapar de una presunta oferta falsa de trabajo en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en la zona metropolitana de Guadalajara, y fue rescatada por policías municipales luego de solicitar ayuda en la vía pública, informaron autoridades locales.

De acuerdo con el reporte oficial, la joven viajó desde Zacatecas hacia el Área Metropolitana de Guadalajara después de recibir una propuesta laboral difundida a través de redes sociales. La oferta prometía empleo inmediato en una supuesta empresa de telefonía, además de apoyo para traslado y hospedaje.

TRASLADO SIN EXPLICACIÓN ENCENDIERON ALERTAS

Al llegar a Jalisco, la joven acudió al punto indicado para reunirse con quienes se identificaron como sus empleadores. Según su testimonio, fue recibida por dos hombres que la trasladaron por distintos puntos de la ciudad, incluso hacia el municipio de Tonalá, sin mostrarle instalaciones formales de la empresa ni documentación que acreditara la oferta laboral.

Las inconsistencias en la información y los constantes desplazamientos despertaron sospechas. En un momento de descuido, la joven logró resguardarse en el baño de un establecimiento cercano a la Nueva Central Camionera de Guadalajara y pidió ayuda a sus familiares, quienes contactaron a las autoridades.

Autoridades municipales informaron que la víctima solicitó apoyo directamente a elementos de la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque que realizaban un recorrido de vigilancia en la zona, quienes la resguardaron y activaron los protocolos correspondientes para posibles casos de intento de engaño laboral.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD RESGUARDA A JOVEN QUE ACUDIÓ A UNA POSIBLE ENTREVISTA DE TRABAJO FALSA

Elementos policiales y un grupo especializado de búsqueda acudieron al cruce de Real de Camichines y Real de Sauces, en la colonia Camichines, donde la joven fue localizada y puesta a salvo. Posteriormente fue trasladada a un sitio seguro para verificar su estado de salud y rendir su declaración ante el Ministerio Público.

La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación para determinar si existen elementos constitutivos de delito, como fraude o trata de personas en su modalidad de captación mediante ofertas laborales engañosas. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

AUTORIDADES FEDERALES HAN EMITIDO RECOMENDACIONES PREVIAS SOBRE FALSAS OFERTAS LABORALES

El Gobierno de México difundió en 2023 recomendaciones para evitar ser víctima de falsas ofertas de empleo vinculadas con posibles casos de trata de personas. En ese contexto, la Guardia Nacional señaló que antes de acudir a una entrevista laboral es importante verificar por diversos medios oficiales la autenticidad de la oferta, desconfiar de propuestas con pagos elevados y pocas responsabilidades, y evitar entregar documentos personales originales, especialmente cuando el empleo implica trasladarse a otra ciudad o país.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la identidad de los responsables y establecer si el caso configura algún delito relacionado con engaño laboral o captación con fines ilícitos.

