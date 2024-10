Atrae FGR investigación de asesinato de párroco en Chiapas

La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación por el asesinato de Marcelo Pérez, sacerdote de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

En su conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el caso ya está bajo jurisdicción federal, luego de que un día antes dijo que se analizaba esa posibilidad.

“Quiero comentarles que en el caso de la muerte del padre ya se atrajo la investigación por parte de la Fiscalía General de la República”, reportó desde Palacio Nacional.

Sheinbaum descartó, tras el asesinato del párroco y los episodios de violencia de las últimas semanas, que Chiapas esté al filo de una guerra civil.

La mandataria dijo que se trabaja en una estrategia para la atención de desplazamientos por las disputas criminales, para lo que se están coordinando con Rutilio Escandón, actual gobernador de Chiapas, y con Eduardo Ramírez, quien asume en diciembre el cargo.

“No, no lo creo (guerra civil en Chiapas), por la información que tenemos, es importante trabajar para que no vuelva a ocurrir una situación así y que no haya desplazamientos y pacificar y evitar extorsiones y delitos que se están presentando. Para ello estamos trabajando con los gobernadores, digo los, porque es el actual y el que va a entrar”, añadió.

Sheinbaum ya había señalado que el gabinete de seguridad federal sostuvo una reunión con un representante de la fiscalía estatal para atender el caso y encontrar a los responsables.

Dijo que en Chiapas se busca una intervención social para atender las causas de inseguridad, mientras se refuerzan las labores de investigación con inteligencia.

El sacerdote Marcelo Pérez, activista por la paz en Los Altos de Chiapas, fue asesinado el pasado 20 de octubre tras oficiar una misa en el barrio de Cuxtitali.

El crimen ocurrió 38 días después de que encabezó, el 13 de septiembre, una marcha -junto con otros párrocos- por la paz en Tuxtla Gutiérrez para exigir un alto al narcotráfico, sus nexos con políticos, desapariciones forzadas y desplazamientos de pobladores, así como la destrucción del medio ambiente.

Las primeras indagatorias arrojan que Pérez fue atacado con seis disparos por un hombre que se le acercó cuando estaba a bordo de su vehículo, ya que se dirigía a otro evento religioso.

El cuerpo será depositado en un espacio de la parroquia de San Andrés Larráinzar, su tierra natal, iglesia en la que oficiaba misas.