Deja cargo coordinador de Consulados de SRE tras ser acusado de abuso

“Me permito comunicar que he declinado la honrosa invitación que me hizo el Secretario de Relaciones Exteriores para hacerme cargo de la Coordinación General de Consulados, una vez que fuere creada la unidad administrativa en la SRE” , dijo Islas.

“Lo anterior, a efecto de estar en condiciones de responder, en el marco de la ley, a la campaña de señalamientos infundados y mentiras maliciosas de las que he sido objeto en días recientes, con la convicción de que siempre me he conducido con honradez y probidad en mi desempeño público, en particular al frente del Consulado General de México en Nueva York”.

En los últimos días un grupo de 16 mujeres denunció en una carta que en distintos momentos, Islas López ejerció violencia en su contra, por lo que solicitaron ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Queremos alzar la voz una vez más, porque muchas hemos agotado todos los canales institucionales en la Secretaría de Relaciones Exteriores y no hemos encontrado respuesta efectiva a las violaciones a nuestro derecho laboral y humano”, indicaron.

Señalaron que, cuando Islas ocupó el cargo en Nueva York, integrantes del Servicio Exterior Mexicano (SEM), así como prestadoras de servicios profesionales independientes al Consulado General, fueron víctimas de acoso, hostigamiento y discriminación por su condición de género.

Islas aseguró que su renuncia al cargo es consistente con sus “convicciones en favor de los derechos humanos y como padre de dos hijas feministas y activistas” que lo han inspirado a ser más consciente de la importancia de la igualdad sustantiva y el respeto.

Islas dijo estar interesado en que el debate relativo a las acusaciones “se mantenga en un nivel de objetividad, de honestidad y de progresividad con base en la verdad y la justicia”.

En su carta, agradeció el apoyo especialmente a la comunidad de migrantes mexicanos en Nueva York, y al canciller Juan Ramón de la Fuente, por haberlo contemplado para “una responsabilidad tan importante”.