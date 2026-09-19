Atrae FGR investigación sobre decomiso de hidrocarburo en Guanajuato

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    Atrae FGR investigación sobre decomiso de hidrocarburo en Guanajuato
    Grupo SIMSA, dueña del patio de almacenamiento donde estaba el hidrocarburo, aseguró que opera con toda la documentación en regla. TOMADA DE REDES

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada toma la indagatoria para determinar posibles irregularidades

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con sede de en la CDMX, atrajo la investigación por el hidrocarburo localizado durante un cateo en San José Iturbide, Guanajuato.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que indaga la posible comisión de delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y en el Código Fiscal de la Federación.

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El combustible fue hallado en un inmueble cateado con autorización judicial, luego de que diversos indicios apuntaran a posibles irregularidades.

De acuerdo con la dependencia, en el lugar había gasolina regular, premium y diésel, y hasta ahora no ha recibido de todas las empresas relacionadas la documentación que acredite completamente la legalidad de su origen, manejo y destino.

”Ante esa situación y la complejidad del caso, la titular de la FGR instruyó a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ejercer la facultad de atracción de la carpeta de investigación respectiva”, señaló.

Como parte de las diligencias, personal ministerial recopila información sobre diversas empresas vinculadas con el caso, analiza documentos y entrevista a directivos de la compañía directamente relacionada con los hechos investigados.

La Fiscalía indicó que esas actuaciones buscan verificar la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal de la totalidad del hidrocarburo localizado.

”La FGR seguirá trabajando para combatir el huachicol, el contrabando y la defraudación fiscal, y contribuir a defender el patrimonio del Pueblo de México”, afirmó.

Reforma publicó que lo que se anunció como un “golpe histórico” en el decomiso de huachicol en la planta de almacenamiento de Grupo SIMSA en Guanajuato resultó en una colección de fallas de la FGR, que encabeza Ernestina Godoy, y la Policía estatal, y hasta anoche no habían podido acreditar la ilegalidad del combustible ni la responsabilidad de supuestos delincuentes.

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