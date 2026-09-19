Sistema de alerta masiva llegará a zonas alejadas tras renovado sistema: Harfuch

Durante la conmemoración de los sismos del 19 de septiembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó la modernización del sistema de alerta masiva en México. Confirmó que la nueva tecnología permitirá enviar notificaciones de emergencia a zonas alejadas y comunidades que antes no tenían cobertura.

El funcionario subrayó que las experiencias del pasado, como las del 19S motivaron a las autoridades a renovar las herramientas de prevención. Con este cambio, se busca responder con mayor rapidez y proteger a un mayor número de familias en todo el país. El nuevo sistema de alerta se puso a prueba durante el Simulacro Nacional 2026 a las 12:00 horas de este sábado, cuando millones de teléfonos celulares recibieron un mensaje de texto acompañado de un sonido de emergencia. Esta prueba confirmó que la tecnología funciona de manera directa en los dispositivos móviles sin necesidad de instalar aplicaciones.

La notificación en los celulares cambió de nombre a “Alerta Máxima”. Las autoridades ajustaron la etiqueta del mensaje para evitar confusiones o sesgos políticos entre la población. El objetivo principal es mantener un enfoque exclusivo en la protección civil y el resguardo de la ciudadanía. El Comité Nacional de Emergencias se declaró listo para actuar ante cualquier sismo. Desde el centro de mando C5, dependencias de los tres órdenes de gobierno y las Fuerzas Armadas coordinan esfuerzos para respaldar a la población. El envío de alertas a teléfonos celulares reforzará los altavoces de la calle para asegurar que nadie se quede sin recibir el aviso previo.