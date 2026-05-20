Atribuye Sheinbaum a asesores y no a Trump intención de ‘intervenir’ en México

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    Atribuye Sheinbaum a asesores y no a Trump intención de ‘intervenir’ en México
    ”México no es piñata de nadie, aquí deciden los mexicanos”, sentenció la presidenta Sheinbaum. CUARTOSCURO

Sheinbaum dijo que hay quienes buscan meter a México en el debate de las elecciones intermedias de noviembre en EU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que “algunas personas” que asesoran al presidente estadounidense, Donald Trump, quieren “intervenir” en México, pero descartó que esa visión sea “personalmente” la del republicano, con quien habló el viernes.

“Tenemos que estar muy vigilantes de hasta dónde quieren intervenir algunos, porque no se puede decir Estados Unidos, no creo en eso, ni siquiera, la verdad, personalmente, creo que sea el presidente (Trump). Son algunos que lo asesoran, que están ahí”, dijo la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

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Sin ofrecer la identidad de esas personas, Sheinbaum afirmó que quieren “meter” a México en el debate de las elecciones intermedias de noviembre en EE.UU. con una visión “muy electorera”.

Asimismo, subrayó que “tampoco van a intervenir” en las elecciones de 2027 en México, cuando está prevista la renovación del Congreso, más de diez gobiernos estatales y más de 2 mil administraciones municipales.

“Pues no, México no es piñata de nadie (...) Aquí deciden los mexicanos”, añadió.

De este modo, reivindicó el proyecto político de su Gobierno de “defensa de la soberanía” con resultados concretos en diversas materias.

“Porque, si no fuéramos honestos, no podríamos estar dando resultados. Si no hubiera honestidad en el manejo de los recursos, no podría haber pensión adulto mayor, no podría haber pensión de discapacidad, no podría haber becas, no podría haber trenes”, concluyó la presidenta.

La relación bilateral entre ambos países está marcada por los recientes señalamientos en Estados Unidos sobre supuestos vínculos de políticos mexicanos con el crimen organizado y tras la entrega en EE.UU. de dos exfuncionarios del estado de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz Vega, acusados por Washington de narcotráfico.

Este jueves está previsto que llegue a México el titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, mientras que el lunes 25 de mayo arribará la ‘zar antidrogas’ de EE.UU., Sarah Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas.

Estas visitas buscan dar seguimiento a la llamada telefónica del viernes entre Sheinbaum y Trump, una conversación que la mandataria calificó de “cordial y excelente” y que ocurrió en medio de las crecientes tensiones en materia de seguridad.

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