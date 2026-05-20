Caen otros 2 por masacre de 10 en Puebla

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    Caen otros 2 por masacre de 10 en Puebla
    Investigan caso como posible venganza del hijo de los padres por problemas de adicciones o una disputa por tierras. UNSPLASH

Autoridades mantienen abierta la investigación por el multhimocidio de siete integrantes de familia y tres trabajadores de la misma en Tehuitzingo

Dos personas más fueron detenidas por su probable participación en el asesinato de diez personas (siete integrantes de una sola familia y tres trabajadores de la misma) ocurrido el pasado fin de semana en la mixteca poblana.

Con ello suman tres los detenidos por su presunta participación en la masacre ocurrida en un rancho de la comunidad de Texcalapa del municipio de Tehuitzingo, la cual –según las autoridades- tendría relación con un problema familiar.

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El primer detenido fue identificado como sobrino de los padres de familia víctimas del crimen; y los dos aprehendidos serían sus cómplices.

La Fiscalía General del Estado ha revelado públicamente que hay una línea de investigación con dos vertientes: la venganza del hijo de los padres por problemas de adicciones, y una disputa por tierras.

Fue la madrugada del domingo cuando ocurrió el asesinato: fueron diez víctimas, de las cuales siete eran familiares y tres trabajadores.

Entre las víctimas había tres menores de edad de 16, 15 y un bebé de un mes, el cual murió por asfixia al ser protegida por su madre; el resto fue asesinado por disparos de arma de fuego.

Las víctimas fueron identificadas como Cecilio 55 y Marcela 48, los padres de familia; así como sus hijos Roberto y José María . Así como también las sobrinas del presunto asesino, Carolina y Gabriela, así como su cuñada Martha. Los trabajadores del rancho, víctimas del asesinato, fueron identificados como Efrén, José y Kevin.

El multihomicidio causó una gran conmoción no solo en la mixteca poblana, sino en casi todo Puebla, entidad que ha venido sufriendo un incremento de hechos de violencia de alto impacto relacionados con la operación de bandas criminales.

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