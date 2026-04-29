Autoriza Poder Judicial máquinas tragamonedas en casinos pese a límites de la Segob

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México
/ 29 abril 2026
    Autoriza Poder Judicial máquinas tragamonedas en casinos pese a límites de la Segob
    Este precedente judicial debilita la estrategia de la Segob para frenar la expansión del sector, abriendo la puerta a otras empresas. CUARTOOSCURO

Tribunal federal autoriza a casinos operar máquinas tragamonedas, anulando restricciones de la Segob; sentando precedente para la expansión del sector

La Secretaría de Gobernación (Segob) busca frenar la expansión de los casinos, pero el Poder Judicial ha abierto la posibilidad para que operen plenamente.

Un tribunal federal resolvió en definitiva que la empresa Compañía Operadora Clíe puede instalar máquinas tragamonedas y ofrecer juegos de naipes, dados y ruleta en los 20 casinos que le fueron autorizados durante el sexenio pasado. Originalmente, Gobernación los había limitado y autorizado solamente a operar apuestas de mesa; de hecho, Clíe no había puesto en operación ningún establecimiento debido a dichas restricciones.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/bajo-la-lupa-presuntos-casinos-clandestinos-en-coahuila-ID20320484

El Décimo Segundo Tribunal Colegiado Administrativo confirmó el pasado 9 de abril el amparo concedido por el juez federal Gabriel Regis, quien invalidó las limitaciones impuestas en 2024 por la Segob. La sentencia es inapelable.

Según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el socio mayoritario de Clíe, Nabor Castrejón, operó anteriormente otros casinos bajo el permiso DGJS/DGAAD/DCRCA/P-01/2017, otorgado originalmente a la empresa “Coincidencias Numéricas”. Ese mismo permiso fue utilizado por Humberto Bermúdez Requena, hermano de Hernán Bermúdez Requena (exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, actualmente preso por múltiples cargos).

La Segob otorgó los permisos en 2023 por orden del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), tras un litigio de más de cinco años. No obstante, la entonces titular de la dependencia, Luisa María Alcalde, afirmó que dichos permisos se concedieron sin autorización para operar máquinas tragamonedas ni juegos de mesa, lo cual, según aseguró, desincentivó su uso comercial.

El escenario cambió luego de que Clíe promoviera un amparo en febrero de 2024. El 26 de enero de 2026, el juez Regis resolvió que siete artículos del reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos imponían prohibiciones que no estaban previstas en la ley. Otras empresas del sector, como Grupo Caliente y Operadora de Eventos Festivos de México, han obtenido amparos bajo argumentos similares.

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