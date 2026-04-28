Bajo la lupa presuntos casinos clandestinos en Coahuila

Uno de los puntos bajo observación se localiza en Nueva Rosita, en un inmueble cercano a la Presidencia Municipal. El lugar, de aproximadamente 500 metros cuadrados, funciona sin identificación visible y permite el acceso al público, principalmente durante fines de semana, cuando mantiene actividad continua. En su interior, se reporta el uso de máquinas tragamonedas que operan mediante tarjetas prepagadas, además de restricciones para evitar la toma de fotografías o videos.

Autoridades estatales y federales mantienen abiertas investigaciones en torno a una serie de establecimientos que operan como presuntos casinos clandestinos en las regiones Norte y Carbonífera de Coahuila , donde se han detectado actividades relacionadas con apuestas sin autorización.

De acuerdo con los reportes, este tipo de establecimientos no cuenta con permisos oficiales para operar, lo que los coloca dentro de la categoría de actividades bajo investigación. Hasta el momento, no se ha confirmado de manera legal la totalidad de los sitios como casinos clandestinos, aunque presentan características asociadas a este tipo de giros.

En el municipio de Nava, otro caso se ubica en la calle Morelos, donde un local fue clausurado el pasado 10 de febrero por inspectores municipales. Sin embargo, versiones de vecinos indican que días después los sellos fueron retirados y el sitio retomó actividades de manera intermitente, lo que forma parte de las líneas de investigación.

Una situación similar se ha detectado en Acuña, donde un inmueble que anteriormente funcionaba como patinadero fue utilizado para instalar un presunto centro de apuestas. Al notar la presencia de autoridades, el lugar cerró, pero posteriormente continuó operando en distintos puntos, bajo un esquema móvil que dificulta su ubicación.

Este patrón de operación, basado en cambios constantes de sede o reapertura tras clausuras, ha sido identificado como una práctica recurrente para evadir inspecciones y sanciones.

En Coahuila, la instalación y operación de casinos está prohibida por ley, debido a antecedentes que los vinculan con actividades ilícitas. Por ello, las investigaciones se centran en determinar la responsabilidad de quienes operan estos espacios, así como posibles omisiones que hayan permitido su funcionamiento en zonas visibles de distintas ciudades.

(Con información de medios locales)