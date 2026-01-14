Bajarán los precios del maíz mexicano, por altas cosechas en EU

Estados Unidos apunta a lograr una cosecha histórica de granos, que presionará aún más los precios de los cultivos mexicanos.

De acuerdo con datos publicados el lunes pasado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), su cosecha de maíz para el ciclo 2024-2025 aumentó un 10 por ciento, mientras que en sorgo incrementó un 26.1 por ciento.

Así, mientras EU prevé una producción de 432.3 millones de toneladas de maíz al cierre de la cosecha de 2026, México espera un total de 26 millones de toneladas.

Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), explicó que los resultados publicados por el USDA revelan 5 millones adicionales a lo previsto, lo que afectará los precios de comercialización de México.

“Con el precio de ahora, estamos estimando que en Sinaloa no salen ni los costos de producción; los ingresos del productor ya no alcanzarían ni para pagar sus propios costos”, dijo.

A este efecto se suma la menor cotización del dólar, pues solo en el caso del maíz amarillo, los futuros cayeron un 5 por ciento, pero en pesos, la caída fue de 17 por ciento, según el GCMA.

Además, ante un mayor inventario de granos en EU, los precios competirán directamente con la producción nacional y el ritmo de importaciones seguiría igual que en 2025, apuntó Anaya.