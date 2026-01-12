Se hunden precios del maíz y trigo; productores enfrentarán escenario adverso

CDMX.- Los productores de granos en México enfrentarán un escenario más adverso en 2026, luego de que se prevé un ajuste a la baja en los precios del maíz, trigo, soya y pasta de soya, derivado del aumento en los pronósticos de producción, rendimientos e inventarios a nivel internacional, informó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

En un comunicado, el organismo señaló que el más reciente reporte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos permite anticipar un movimiento bajista en las cotizaciones de los granos, como resultado de cosechas más abundantes de lo previsto para este año.

El ajuste ocurre en un contexto complejo para el campo mexicano, ya que el gobierno federal mantiene sin cambios los precios de garantía y ha descartado nuevos subsidios. Actualmente, el apoyo se ubica en 6 mil 150 pesos por tonelada, mientras que los productores demandan al menos 7 mil 200 pesos, ante el aumento de los costos de producción.

A ello se suma la existencia de volúmenes importantes de grano sin comercializar. En Sinaloa, por ejemplo, se estiman entre 100 y 120 mil toneladas de maíz blanco del ciclo Otoño–Invierno 2024/25; en la región del Bajío, entre 600 y 700 mil toneladas del ciclo Primavera–Verano.

En el caso de Chihuahua, los especialistas señalaron que existen cerca de un millón de toneladas de maíz amarillo pendientes de colocación en el mercado, lo que incrementa la presión sobre los precios internos.

GCMA advirtió que el mercado enfrenta un escenario claramente bajista, que limita cualquier recuperación de precios y compromete la rentabilidad del productor. Sin mecanismos oportunos de comercialización y manejo de riesgos, la combinación de una oferta global abundante y un tipo de cambio apreciado continuará presionando los ingresos del sector agrícola.

El organismo subrayó que el anuncio del gobierno estadounidense representa una mala noticia para los productores mexicanos, particularmente para las cosechas de Primavera–Verano y la próxima Otoño–Invierno, al conjugarse precios internacionales a la baja con un menor valor en pesos de las cotizaciones. Con información de El Universal