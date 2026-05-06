$!Becas IPN en riesgo: 39 doctorados en Reino Unido sin recursos por suspensión de Fundación Politécnico

Debido a la suspensión de becas por parte de la Fundación Politécnico A.C., 39 estudiantes de doctorado del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el Reino Unido carecen de fondos para cubrir su estancia y estudios. Esta falta de financiamiento pone en peligro la culminación de sus programas académicos en las universidades británicas donde se encuentran inscritos. De acuerdo con la información disponible, la suspensión de pagos fue notificada por la Fundación Politécnico A.C. el 23 de marzo bajo el argumento de que se trataba de una medida “preventiva y temporal”. Sin embargo, los estudiantes del IPN señalaron que desde entonces no han recibido los recursos necesarios para continuar con sus estudios.

BECAS SUSPENDIDAS DEL IPN SUMAN APROXIMADAMENTE 200 MILLONES DE PESOS Los doctorandos cursan programas en la Queen Mary University of London y en la Durham University, instituciones que posteriormente les notificaron plazos de menos de un mes para cubrir adeudos relacionados con sus colegiaturas. El monto involucrado en el conflicto asciende a aproximadamente 200 millones de pesos, recursos destinados al programa conjunto entre el IPN y la Queen Mary University of London, los cuales permanecen en disputa tras la ruptura formal entre el instituto y la Fundación Politécnico A.C., ocurrida el 11 de julio de 2025. LA FALTA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS DE LA FUNDACIÓN POLITÉCNICO A.C. DESATÓ CONFLICTO El director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, sostuvo el 30 de abril una reunión virtual con Colin Bailey, con la participación de la Embajada de México en el Reino Unido, en la que se abordaron posibles mecanismos para garantizar el pago a los becarios. Posteriormente, Reyes Sandoval presentó ante el Consejo General Consultivo del IPN la opción de que el Patronato Corazón Guinda y Blanco A.C. funja como intermediario para canalizar los recursos y formalizar el apoyo económico a los estudiantes en el extranjero. El IPN ha señalado que el origen del conflicto radica en la falta de control y supervisión sobre los recursos que eran administrados por la Fundación Politécnico A.C., lo que derivó en la terminación del convenio y en la creación de una nueva asociación civil para gestionar las aportaciones voluntarias.

POSTURAS ENCONTRADAS Mientras el instituto sostiene que la responsabilidad por los retrasos recae en la Fundación Politécnico A.C., esta última comunicó a los estudiantes la suspensión de pagos como una medida temporal. Tras el anuncio, la fundación recomendó a los becarios explorar alternativas como las convocatorias de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, opción que, según los estudiantes, no ofrece una solución inmediata ni cubre todos los casos. IMPACTO EN LOS ESTUDIANTES En entrevistas, estudiantes afectados señalaron que la falta de recursos ha generado incertidumbre académica y personal. Jhosadara Espinosa, vocera de los alumnos en la Queen Mary University of London, indicó que la situación ha afectado su salud mental y su capacidad para continuar con la elaboración de su tesis. Por su parte, Gabriel Sánchez, representante de alumnos en la Durham University, señaló que, pese a compartir la misma situación, existe incertidumbre sobre las posibilidades de apoyo entre los propios estudiantes. Isabel Tinoco agregó que las alternativas sugeridas no responden a la urgencia del problema ni a las necesidades particulares de cada caso. Además, algunos estudiantes reportaron que sus visas se encuentran próximas a vencer debido a la falta de pago, lo que podría agravar su situación migratoria.

FALTA DE PAGO DE BECAS DESATA PROTESTAS Y EXIGENCIAS INTERNAS La situación también ha generado protestas dentro del IPN, donde estudiantes han planteado diversas demandas relacionadas con condiciones académicas y operativas, como la renovación de equipo, abastecimiento de insumos en laboratorios, mejoras en el transporte interno y atención al deterioro académico. Entre las exigencias expresadas se encuentra la solicitud de renuncia del director general del instituto. El IPN informó que continuará con las gestiones para atender la situación de los becarios en el extranjero y reiteró que, en caso de prolongarse los retrasos en los pagos, la responsabilidad corresponde a la Fundación Politécnico A.C. Mientras tanto, los estudiantes permanecen a la espera de una solución que les permita continuar con sus estudios y cumplir con sus compromisos académicos en el Reino Unido.

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