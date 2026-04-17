Alumnos del IPN irrumpen en Canal Once y exigen renuncia de Arturo Reyes Sandoval por presuntas carencias

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México
/ 17 abril 2026
    Alumnos del IPN irrumpen en Canal Once y exigen renuncia de Arturo Reyes Sandoval por presuntas carencias
    Estudiantes denuncian deterioro en el Instituto Politécnico Nacional y piden diálogo con autoridades Canal Once | Captura de pantalla

Alumnos del IPN irrumpen en Canal Once para denunciar carencias en insumos, infraestructura y transporte, y exigir diálogo con autoridades

Un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional irrumpió la tarde del jueves en las instalaciones de Canal Once, medio público perteneciente a la institución, para denunciar presuntas deficiencias en insumos, infraestructura y transporte, así como exigir la renuncia del director general, Arturo Reyes Sandoval.

Los hechos ocurrieron en las instalaciones del canal ubicadas en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, donde decenas de alumnos se concentraron para manifestar su inconformidad.

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DENUNCIAN DETERIORO: CONDICIONES ACADÉMICAS Y OPERATIVAS NO SON LAS ÓPTIMAS

A través de videos difundidos en redes sociales, se observa a los estudiantes señalando un presunto “deterioro progresivo” en el IPN, el cual atribuyeron al uso de recursos provenientes del presupuesto federal y aportaciones de egresados.

Entre los participantes fueron identificados alumnos de distintas unidades académicas, como la Escuela Superior de Economía, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME).

Durante la manifestación, los inconformes expresaron que las condiciones actuales afectan directamente su formación académica y el desarrollo de sus actividades escolares, al referir carencias en materiales, infraestructura considerada obsoleta y problemas en el acceso al transporte.

ALUMNOS DEL IPN EXIGEN DIÁLOGO Y TRANSMISIÓN DE SU POSICIONAMIENTO

Los estudiantes solicitaron establecer comunicación directa con autoridades del Instituto para exponer sus demandas. Asimismo, pidieron que su posicionamiento fuera grabado y transmitido a través de Canal Once.

De acuerdo con los reportes, el mensaje fue difundido en vivo alrededor de las 18:00 horas, en el que los alumnos manifestaron que la institución enfrenta problemáticas acumuladas desde años anteriores.

En su intervención, señalaron que el IPN atraviesa una situación que describieron como crítica, derivada de factores estructurales relacionados con recursos y decisiones administrativas.

CUESTIONAN CREACIÓN DE FUNDACIÓN ‘CORAZÓN GUINDA Y BLANCO’

Durante su pronunciamiento, los estudiantes también cuestionaron la creación de la Fundación Patronato “Corazón Guinda y Blanco”, la cual, señalaron, fue presentada como una alternativa para atender problemas financieros sin haber sido consultada previamente con la comunidad politécnica.

Indicaron que este tipo de decisiones han generado inquietud entre el alumnado respecto al manejo de los recursos y las estrategias implementadas para atender las necesidades institucionales.

CANAL ONCE SEÑALA QUE SUS PETICIONES SERÁN ANALIZADAS

En respuesta a la manifestación, personal de Canal Once informó a los estudiantes que sus peticiones serían analizadas.

Por su parte, los alumnos inconformes advirtieron que, en caso de no obtener respuesta a sus demandas, podrían intensificar sus acciones y vincularlas con eventos de relevancia internacional, como la Copa Mundial FIFA 2026, cuya inauguración está prevista en la Ciudad de México el 11 de junio.

Las demandas y acciones de los estudiantes continúan en desarrollo, mientras se mantiene la expectativa de una respuesta por parte de las autoridades del Instituto Politécnico Nacional.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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