‘Bloque Negro tiene que investigarse’... Sheinbaum sobre supuesto grupo de choque en marchas de la CDMX

Sheinbaum rechazó categóricamente que las detenciones de los últimos días tengan un trasfondo político, señalando que cualquier individuo que haya cometido delitos durante las movilizaciones deberá enfrentar las consecuencias establecidas por la legislación vigente.

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre los disturbios registrados durante la marcha del 15 de noviembre, donde un presunto Bloque Negro protagonizó actos violentos. La mandataria sostuvo que la investigación debe realizarse “en el marco de la ley” y sin motivaciones políticas, subrayando que la ciudadanía tiene derecho a conocer quiénes participaron y cómo se originaron los enfrentamientos.

Al mismo tiempo, reiteró que el Gobierno Federal continuará garantizando el derecho a la manifestación pacífica, pero no tolerará actos que pongan en riesgo a personas o infraestructura pública.

ABUSOS POLICIALES TAMBIÉN SERÁN INVESTIGADOS

La presidenta aclaró que su administración también abrirá investigaciones sobre posibles abusos policiales ocurridos durante el operativo del 15N. Destacó que no habrá impunidad ni para los grupos que generen violencia, ni para elementos de seguridad que actúen fuera del protocolo.

Según Sheinbaum, se están revisando videos, reportes internos y testimonios de los involucrados para determinar responsabilidades. Aseguró que, si se comprueba alguna actuación indebida, se tomarán medidas administrativas o penales.

Las declaraciones se dieron en respuesta a críticas de colectivos y organizaciones que denunciaron detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza durante la jornada.

SOBRE EL BLOQUE NEGRO Y LA NATURALEZA DE LOS DISTURBIOS

Respecto al llamado Bloque Negro, Sheinbaum advirtió que se trata de grupos que actúan encapuchados y utilizan artefactos capaces de causar daños materiales y lesiones. Subrayó que la investigación debe esclarecer quién los financia, cómo se organizan y qué intereses podrían estar detrás de su participación en las marchas.

La mandataria insistió en que este tipo de acciones no pueden considerarse parte de una protesta social legítima cuando derivan en delitos como daños, agresiones o alteración del orden público.

Finalmente, Sheinbaum adelantó que ya prepara con su equipo el festejo por los siete años del triunfo del movimiento de la transformación, un evento que buscará resaltar los avances logrados en materia social, política y económica de la Cuarta Transformación (4T).

DATOS CURIOSOS

• El término “Bloque Negro” se usa internacionalmente para describir grupos que actúan encapuchados y con tácticas disruptivas.

• La marcha del 15N tuvo la participación de diversos colectivos feministas y estudiantiles.

• En movilizaciones recientes, la CDMX ha desplegado hasta 2 mil elementos de seguridad.