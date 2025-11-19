‘Bloque Negro tiene que investigarse’... Sheinbaum sobre supuesto grupo de choque en marchas de la CDMX

México
/ 19 noviembre 2025
    ‘Bloque Negro tiene que investigarse’... Sheinbaum sobre supuesto grupo de choque en marchas de la CDMX
    La presidenta Sheinbaum aseguró que se investigará al Bloque Negro y a los responsables de los actos violentos del 15N, además de revisar posibles abusos policiales. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum afirmó que el supuesto Bloque Negro y los hechos violentos ocurridos en la marcha del 15N deben investigarse sin tintes políticos y bajo el marco de la ley

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre los disturbios registrados durante la marcha del 15 de noviembre, donde un presunto Bloque Negro protagonizó actos violentos. La mandataria sostuvo que la investigación debe realizarse “en el marco de la ley” y sin motivaciones políticas, subrayando que la ciudadanía tiene derecho a conocer quiénes participaron y cómo se originaron los enfrentamientos.

Sheinbaum rechazó categóricamente que las detenciones de los últimos días tengan un trasfondo político, señalando que cualquier individuo que haya cometido delitos durante las movilizaciones deberá enfrentar las consecuencias establecidas por la legislación vigente.

Al mismo tiempo, reiteró que el Gobierno Federal continuará garantizando el derecho a la manifestación pacífica, pero no tolerará actos que pongan en riesgo a personas o infraestructura pública.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué el gobierno de la 4T no dice nada del Bloque Negro?

ABUSOS POLICIALES TAMBIÉN SERÁN INVESTIGADOS

La presidenta aclaró que su administración también abrirá investigaciones sobre posibles abusos policiales ocurridos durante el operativo del 15N. Destacó que no habrá impunidad ni para los grupos que generen violencia, ni para elementos de seguridad que actúen fuera del protocolo.

Según Sheinbaum, se están revisando videos, reportes internos y testimonios de los involucrados para determinar responsabilidades. Aseguró que, si se comprueba alguna actuación indebida, se tomarán medidas administrativas o penales.

Las declaraciones se dieron en respuesta a críticas de colectivos y organizaciones que denunciaron detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza durante la jornada.

SOBRE EL BLOQUE NEGRO Y LA NATURALEZA DE LOS DISTURBIOS

Respecto al llamado Bloque Negro, Sheinbaum advirtió que se trata de grupos que actúan encapuchados y utilizan artefactos capaces de causar daños materiales y lesiones. Subrayó que la investigación debe esclarecer quién los financia, cómo se organizan y qué intereses podrían estar detrás de su participación en las marchas.

La mandataria insistió en que este tipo de acciones no pueden considerarse parte de una protesta social legítima cuando derivan en delitos como daños, agresiones o alteración del orden público.

Finalmente, Sheinbaum adelantó que ya prepara con su equipo el festejo por los siete años del triunfo del movimiento de la transformación, un evento que buscará resaltar los avances logrados en materia social, política y económica de la Cuarta Transformación (4T).

TE PUEDE INTERESAR: Cuando los jóvenes salieron a protestar contra Peña Nieto

DATOS CURIOSOS

• El término “Bloque Negro” se usa internacionalmente para describir grupos que actúan encapuchados y con tácticas disruptivas.

• La marcha del 15N tuvo la participación de diversos colectivos feministas y estudiantiles.

• En movilizaciones recientes, la CDMX ha desplegado hasta 2 mil elementos de seguridad.

Temas


protestas

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Autoridades estatales presentaron la expectativa que se tiene con este programa de cara al 2030.

Coahuila: Fortalecen Educación Dual; presentan plan 2026-2030
El gobernador Manolo Jiménez detalló las obras que se han realizado en materia de infraestructura vial y movilidad para la Región Sureste.

Saltillo: Entregarán ampliación del Nazario Ortiz la próxima semana; vienen más obras para la Región Sureste

El gobierno de Claudia Sheinbaum firmó un convenio con el Centro de Supercómputo de Barcelona para crear la Supercomputadora Nacional, que fortalecerá el SAT, el clima, la IA y el campo.

Sheinbaum impulsa supercomputadora nacional para IA, Clima y datos del SAT; firma convenio

México será sede del APEC 2028; Ebrard destaca impulso al comercio, cadenas de suministro y economía digital. Evento incluirá a MIPYMES y startups.

México será sede de APEC 2028 y fortalece liderazgo económico global, confirma Ebrad

Morena exhibió facturas que señalan que Edson Andrade, impulsor de la marcha de la Generación Z, habría recibido más de dos millones de pesos del PAN, pese a haberse declarado apartidista.

Edson Andrade, impulsor de la marcha de la Generación Z, recibió pagos del PAN, revela Morena
Personas cercanas al exfuncionario abarrotaron la iglesia San Pablo Apóstol para dar el último adiós.

Familiares, amigos y funcionarios de todos los partidos despiden al exregidor Alberto Leyva, en Saltillo

Los trabajos que se estarán solicitando de entrada para la construcción del tren son del área de la construcción como lo son electricistas, plomeros, carpinteros y albañiles. FOTO: ESPECIAL.

Anuncian Feria de Empleo en Saltillo; se ofrecerán vacantes para obra del tren Saltillo–Nuevo Laredo
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago.

Pensión del Bienestar... calendario oficial del 19 al 27 de noviembre para pago de 6 mil 200 pesos