Busca FGR abrir carpeta a Gilda Lozoya por caso Odebrecht

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    Busca FGR abrir carpeta a Gilda Lozoya por caso Odebrecht
    Sobre Odebrecht, la FGR acusó a Emilio Lozoya Austin de recibir más de 10 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña. ESPECIAL

En audiencia, fiscal reveló que hay una investigación en su contra por el delito de asociación delictuosa en el caso Odebrecht

La Fiscalía General de la República (FGR) busca abrir un nuevo proceso penal a Gilda Susana Lozoya Austin, quien logró llevar en libertad provisional la acusación por el caso Agronitrogenados.

Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada anoche en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, uno de los fiscales de la FGR reveló que tienen abierta una carpeta de investigación contra la hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por el delito de asociación delictuosa en el caso Odebrecht.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/frenan-apelaciones-reactivar-juicio-contra-lozoya-y-ancira-por-caso-agronitrogenados-MF22058949

La FGR cree que Gilda Susana se benefició de los sobornos que la constructora brasileña habría entregado a su hermano Emilio a cambio de contratos de obra pública durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, en uno de los escándalos de corrupción que salpicaron a diversos países de Latinoamérica.

Sin embargo, al momento la FGR no ha judicializado dicha investigación ante un juez federal, es decir no ha solicitado orden de aprehensión, por lo que aún se encuentra en la etapa de integración.

Uno de los representantes de la Fiscalía General de la República mencionó esta investigación entre los argumentos que expuso ante la jueza de control Nora Ileana García Peralta, con el fin de que se le impusiera prisión preventiva justificada a la hermana de Emilio Lozoya.

Defensa de Gilda Lozoya desconoce carpeta por caso Odebrecht

Al respecto, el abogado Alejandro Rojas Pruneda afirmó que la única carpeta de investigación que tiene su representada, Gilda Susana, es la relacionada con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) por presuntas triangulaciones de recursos en el caso de la compra de Pemex de la planta chatarra Agronitrogenados.

“La única carpeta de investigación que tiene mi representada ahorita es la que ustedes ya conocen, que es (caso Agronitrogenados) en la que se encuentra también su hermano, y no han ejercido acción penal”, dijo en entrevista después de la diligencia de anoche en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Sin embargo, reconoció que existe la carpeta de investigación contra Gilda Susana Lozoya Austin por los sobornos de Odebrecht, y, dijo: “aprovecho para decir que estamos totalmente disponibles, los fiscales saben mis domicilios, saben que yo soy el apoderado de la señorita... es por el caso Odebrecht, el fondo 17. Estoy a sus órdenes. En cuanto me llamen con todo gusto cooperaremos como siempre lo hemos hecho”.

“Cada vez que me han llamado para cualquier citación con cualquier miembro de la familia, pues hemos cumplido, la familia (Lozoya) es excepcional porque siempre ha cumplido con la citación de la justicia”, comentó,

En el caso Odebrecht, la Fiscalía General de la República acusó a Emilio Lozoya Austin de recibir más de 10 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña, a través de empresas y cuentas bancarias durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

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