Busca la bancarrota empresa petrolera de Ricardo Salinas

Typhoon Offshore SAPI, la empresa de servicios petroleros de Ricardo Salinas Pliego, presentó una demanda de concurso mercantil voluntario, aunque fue desechada ayer por una jueza federal.

Ruth Huerta García, jueza Segunda de Distrito de Concursos Mercantiles, notificó el desechamiento de la demanda 18874/2025, promovida el 12 de diciembre, sin publicar detalles de la resolución o sus argumentos.

Las empresas promueven concurso mercantil cuando están o es inminente que caigan en situación de insolvencia, para protegerse de sus acreedores y buscar un convenio de reestructura de deudas. Typhoon puede apelar el desechamiento, o promover una nueva demanda subsanando errores o defectos de la inicial.

La empresa, que tiene su domicilio en la misma dirección que TV Azteca, lleva meses en crisis, pero no difunde públicamente sus estados financieros, por lo que se desconoce el monto de sus pasivos.

El 23 de octubre se informó sobre su cese de operaciones porque Pemex no le había pagado durante 16 meses, en los que se acumuló una deuda de 960 millones de dólares.