Llegan los ‘X-Men’ de Fox a Marvel con el nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’

La emoción por el estreno de la nueva aventura cinematográfica de Marvel, que une distintos universos y superhéroes, llegará a los cines dentro de más de 11 meses; sin embargo, los primeros teasers ya comenzaron a estrenarse de manera oficial. Entre ellos destaca el que marca la unión de los ‘X-Men’ con los Vengadores en ‘Avengers: Doomsday’.

En este nuevo y breve adelanto se puede ver la escuela del ‘Profesor X’ casi reducida a cenizas, aunque no se especifica qué provocó la destrucción, además de mostrar nuevamente la alianza del antagonista ‘Magneto’ con el líder de los héroes mutantes.

“La muerte nos alcanza a todos. Es lo único que sé con certeza. La pregunta no es: ¿estás preparado para morir? La pregunta es: ¿quién serás cuando cierres los ojos?”, se escucha decir al líder de los ‘X-Men’.