Llegan los ‘X-Men’ de Fox a Marvel con el nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’
El avance es protagonizado por Magneto, el Profesor X y Cíclope, interpretados por Ian McKellen, Patrick Stewart y James Marsden, respectivamente
La emoción por el estreno de la nueva aventura cinematográfica de Marvel, que une distintos universos y superhéroes, llegará a los cines dentro de más de 11 meses; sin embargo, los primeros teasers ya comenzaron a estrenarse de manera oficial. Entre ellos destaca el que marca la unión de los ‘X-Men’ con los Vengadores en ‘Avengers: Doomsday’.
En este nuevo y breve adelanto se puede ver la escuela del ‘Profesor X’ casi reducida a cenizas, aunque no se especifica qué provocó la destrucción, además de mostrar nuevamente la alianza del antagonista ‘Magneto’ con el líder de los héroes mutantes.
“La muerte nos alcanza a todos. Es lo único que sé con certeza. La pregunta no es: ¿estás preparado para morir? La pregunta es: ¿quién serás cuando cierres los ojos?”, se escucha decir al líder de los ‘X-Men’.
¿QUÉ PASA EN AVENGERS: DOOMSDAY?
Con este breve pero contundente avance, se cumple por segunda vez el sueño que durante años pidieron los fans de Marvel: la incorporación de los mutantes al universo cinematográfico que ahora mantiene Disney junto con Marvel Studios.
Al final del teaser se puede ver a Cíclope peleando aparentemente contra un par de centinelas, mientras desata todo su poder pese a verse casi derrotado, con la escuela de mutantes completamente destruida.
La nueva aventura reúne a un elenco multiestelar encabezado por Pedro Pascal, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston y Vanessa Kirby, además del regreso de Robert Downey Jr. y Chris Evans.
El estreno de la cinta está programado en México para el próximo 17 de diciembre. Además, se espera el lanzamiento de al menos dos avances más en redes sociales: uno enfocado en Los 4 Fantásticos y otro centrado en el resto de los Vengadores, sin descartar nuevos adelantos a lo largo del año.