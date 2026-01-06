Llegan los ‘X-Men’ de Fox a Marvel con el nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’

/ 6 enero 2026
    Llegan los ‘X-Men’ de Fox a Marvel con el nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’
    Guerra. El adelanto muestra la destrucción de la escuela de los mutantes y anticipa una épica batalla entre universos. FOTO: YOUTUBE@MARVELLATAM
Israel García
por Israel García

Avengers
Cine
Espectáculos

México

Robert Downey Jr

Marvel

El avance es protagonizado por Magneto, el Profesor X y Cíclope, interpretados por Ian McKellen, Patrick Stewart y James Marsden, respectivamente

La emoción por el estreno de la nueva aventura cinematográfica de Marvel, que une distintos universos y superhéroes, llegará a los cines dentro de más de 11 meses; sin embargo, los primeros teasers ya comenzaron a estrenarse de manera oficial. Entre ellos destaca el que marca la unión de los ‘X-Men’ con los Vengadores en ‘Avengers: Doomsday’.

En este nuevo y breve adelanto se puede ver la escuela del ‘Profesor X’ casi reducida a cenizas, aunque no se especifica qué provocó la destrucción, además de mostrar nuevamente la alianza del antagonista ‘Magneto’ con el líder de los héroes mutantes.

“La muerte nos alcanza a todos. Es lo único que sé con certeza. La pregunta no es: ¿estás preparado para morir? La pregunta es: ¿quién serás cuando cierres los ojos?”, se escucha decir al líder de los ‘X-Men’.

¿QUÉ PASA EN AVENGERS: DOOMSDAY?

Con este breve pero contundente avance, se cumple por segunda vez el sueño que durante años pidieron los fans de Marvel: la incorporación de los mutantes al universo cinematográfico que ahora mantiene Disney junto con Marvel Studios.

Al final del teaser se puede ver a Cíclope peleando aparentemente contra un par de centinelas, mientras desata todo su poder pese a verse casi derrotado, con la escuela de mutantes completamente destruida.

La nueva aventura reúne a un elenco multiestelar encabezado por Pedro Pascal, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston y Vanessa Kirby, además del regreso de Robert Downey Jr. y Chris Evans.

El estreno de la cinta está programado en México para el próximo 17 de diciembre. Además, se espera el lanzamiento de al menos dos avances más en redes sociales: uno enfocado en Los 4 Fantásticos y otro centrado en el resto de los Vengadores, sin descartar nuevos adelantos a lo largo del año.

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

