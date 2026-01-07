A sus 10 años, niña dio a luz en Chiapas... se encuentra grave

La comunidad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se encuentra conmocionada tras revelarse el crítico estado de salud de Deysi “N”, una niña de 10 años que dio a luz recientemente. La menor presenta complicaciones extremas debido a que su cuerpo no contaba con el desarrollo físico necesario para gestar, lo que ha generado una ola de indignación nacional.

El reporte médico indica que la pequeña madre, quien pesa menos de 40 kilos y mide apenas 1.20 metros, sufrió lesiones internas devastadoras. Entre los daños más graves se reporta el aplastamiento de vejiga y uretra, además de afectaciones severas en diversos tejidos internos que mantienen su pronóstico como reservado y poco alentador.

El recién nacido sobrevivió al procedimiento, a pesar de haber nacido dos semanas antes de lo previsto y enfrentar un parto prolongado. Actualmente, tanto la niña como el bebé permanecen bajo observación médica estricta en el Hospital de las Culturas, mientras las autoridades intentan localizar al responsable de esta tragedia.

DETALLES DEL INGRESO HOSPITALARIO Y FUGA DEL AGRESOR

Deysi “N” fue llevada inicialmente al Hospital de la Mujer por un joven de 18 años, quien se identificó ante el personal médico como su esposo. Sin embargo, tras la intervención de un trabajador social que denunció el caso ante la Fiscalía General del Estado, el sujeto desapareció del nosocomio sin dejar rastro.

La disparidad física era evidente para los especialistas, pues la inmadurez biológica de la menor dificultó cada etapa del alumbramiento. El caso ha activado de inmediato los protocolos de investigación oficial para determinar las responsabilidades penales de quienes permitieron o participaron en esta situación de vulnerabilidad extrema.

La Fiscalía busca activamente al individuo que se ostentó como pareja de la niña, bajo cargos que podrían incluir abuso sexual y violación. La prioridad actual de las instituciones de salud es estabilizar las funciones vitales de la menor, cuya vida sigue pendiendo de un hilo por la gravedad de las secuelas físicas.

MARCO LEGAL CONTRA EL MATRIMONIO INFANTIL EN MÉXICO

En México, el matrimonio infantil está estrictamente prohibido desde las reformas al Código Civil Federal, que establecen los 18 años como edad mínima obligatoria. No existen excepciones legales para esta norma, y cualquier unión de este tipo es considerada nula y constitutiva de un posible delito de cohabitación forzada.

El Código Penal Federal estipula penas que van de los 8 a los 15 años de prisión para quienes faciliten, obliguen o promuevan el matrimonio de menores de edad. Además, estas sanciones pueden incrementarse significativamente si la víctima pertenece a alguna comunidad indígena o afromexicana, buscando proteger la integridad de los grupos más vulnerables.

Respecto al abuso sexual, los responsables pueden enfrentar condenas de hasta 20 años de cárcel. El sistema de salud mexicano tiene la obligación legal de notificar al Ministerio Público ante cualquier caso de embarazo en menores, ya que estos se presumen como resultado de violencia o actos ilícitos que deben ser perseguidos de oficio.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN VIGENTES

Desde agosto de 2025, el Gobierno de México ha intensificado la vigilancia en 50 municipios con alta incidencia de embarazo infantil a través de una estrategia coordinada por la Secretaría de Gobernación. El objetivo es desmantelar las estructuras que permiten los matrimonios forzados y garantizar el acceso a la justicia para niñas y adolescentes.

Este programa enfoca sus esfuerzos en la prevención de la violencia sexual y el seguimiento de casos de deserción escolar vinculados a situaciones de riesgo en el hogar. La detección oportuna en hospitales es una pieza clave de esta red de protección, permitiendo que la Fiscalía actúe de manera inmediata cuando se vulneran los derechos de la infancia.

Mientras tanto, en Chiapas, el monitoreo médico de Deysi “N” es constante. El caso ha reabierto el debate sobre la urgencia de erradicar usos y costumbres que atentan contra la salud y la vida de las niñas, recordando que el interés superior de la niñez debe prevalecer sobre cualquier acuerdo social o familiar.

DATOS CURIOSOS Y CIFRAS RELEVANTES

· La edad mínima para casarse en México es de 18 años sin excepciones desde 2019.

· El cuerpo de una niña de 10 años no ha completado la osificación de la pelvis, lo que hace el parto natural casi imposible y mortal.

· Las multas por cohabitación forzada pueden alcanzar montos equivalentes a mil días de salario mínimo.

· En México, la mayoría de los embarazos en menores de 14 años se vinculan legalmente con violencia sexual.