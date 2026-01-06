¿Cuánto costará el álbum Panini del Mundial 2026 y cuántas láminas tendrá?

¿Cuánto costará el álbum Panini del Mundial 2026 y cuántas láminas tendrá?

por Corin Zúñiga

La colección más grande jamás producida se alista para acompañar el primer Mundial con 48 selecciones

Fútbol
/ 6 enero 2026
La Copa del Mundo de 2026 no solo marcará un antes y un después dentro de la cancha. Fuera de ella, uno de los rituales más arraigados del futbol mundial también se prepara para una edición histórica: el álbum oficial de estampas Panini, que ya comenzó a revelar sus primeros detalles y confirma que será el más ambicioso jamás producido.

A medida que se acerca el sorteo de la Fase de Grupos y se define la lista final de selecciones participantes, la empresa italiana comenzó a calentar motores con la presentación de la portada internacional del álbum, un anuncio que suele detonar la expectativa de millones de coleccionistas alrededor del mundo. Panini confirmó que esta edición representará la mayor producción en su historia, impulsada por el nuevo formato del torneo y por un mercado global cada vez más amplio.

Diseño, portadas especiales y figuras emblemáticas

La portada mantiene una línea sobria y moderna. Sobre un fondo blanco destaca el logotipo oficial del Mundial 2026, acompañado por dos vectores laterales con el número “26”, elemento central del emblema del torneo. Los colores rojo, azul, amarillo y verde se integran como acentos visuales que remiten a la identidad multicultural de la justa. En los materiales promocionales también aparecen cromos de figuras históricas como Diego Armando Maradona, Rivaldo, Thierry Henry y Lionel Messi, aunque en esta primera versión no se incluyó a futbolistas mexicanos, sí a representantes de Estados Unidos.

Uno de los puntos más relevantes es que Panini lanzará ediciones específicas para cada país anfitrión. Además de la versión internacional, habrá álbumes dedicados a México, Estados Unidos y Canadá, lo que eleva el número total de versiones oficiales y amplía el atractivo para coleccionistas especializados.

Romy Gai, directora comercial de la FIFA, subrayó el valor simbólico del álbum al señalar que, al igual que la Copa del Mundo, el Panini se ha convertido en una tradición cultural que atraviesa generaciones, fomenta la convivencia y deja recuerdos que sobreviven mucho más allá del torneo.

Fecha de lanzamiento y precios estimados en México

Aunque aún no existe una fecha oficial de lanzamiento, Panini adelantó que la presentación formal y la venta comenzarán en los próximos meses. La expectativa apunta a abril de 2026, una vez que concluyan los repechajes y se definan todas las selecciones y plantillas, considerando que los últimos boletos al Mundial se resolverán hasta finales de marzo.

En cuanto a precios, el vicepresidente comercial de Panini, Luis Felipe Gallego, confirmó que el costo variará según el mercado. En México, versiones preliminares indican que el álbum de pasta blanda rondará los 50 pesos, mientras que la edición de pasta dura tendría un precio estimado entre 200 y 300 pesos. Los sobres, que incluirán siete estampas cada uno, costarían entre 18 y 20 pesos.

Como novedad, Panini implementará por primera vez antes de un Mundial una preventa limitada exclusiva a través de Amazon. Esta estrategia busca medir la demanda real y optimizar la distribución inicial, especialmente en mercados de alto consumo.

El tamaño del reto también será inédito. El álbum contará con 112 páginas y un total de 980 figuritas, una cifra récord que responde al crecimiento del torneo de 32 a 48 selecciones y a las 16 sedes distribuidas en tres países. A pesar del incremento en el número de láminas, Panini ajustó el precio por unidad para mantener accesible la colección, apostando a una dinámica tradicional basada en la compra inicial de sobres y el intercambio entre aficionados.

Además, la compañía confirmó que despliega equipos especializados para clasificar y supervisar las 980 estampas, garantizando control de calidad y una distribución equilibrada. Todo está listo para que el álbum Panini del Mundial 2026 no solo acompañe al torneo más grande de la historia, sino que se convierta en uno de sus símbolos más perdurables.

