Primer puente de 2026 en México: cuándo será el primer descanso oficial del año

    El puente del 2 de febrero marcará el primer descanso largo del año para millones de personas en México. Foto: Pexels

El primer puente de 2026 será en febrero, según la Ley Federal del Trabajo.

Con el cierre de las vacaciones decembrinas, millones de personas en México regresan a la rutina laboral y escolar. Entre pendientes, agendas y nuevos propósitos, una pregunta comienza a repetirse con fuerza: ¿cuándo es el primer puente oficial de 2026? La buena noticia es que el primer fin de semana largo del año llegará relativamente pronto y permitirá una pausa estratégica para descansar o planear una escapada corta.

De acuerdo con el calendario oficial de días de descanso obligatorio en México, el primer puente de 2026 será el lunes 2 de febrero. Esto se debe a que la Ley Federal del Trabajo establece como día de descanso obligatorio el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero, fecha en la que se celebra el Día de la Constitución.

La buena noticia es que el primer fin de semana largo del año llegará relativamente pronto. Foto: Pexels

¿Cómo quedará el primer puente de 2026?

En 2026, el descanso correspondiente al Día de la Constitución se recorrerá al lunes 2 de febrero, lo que permitirá un puente de tres días que irá del sábado 31 de enero al lunes 2 de febrero. Para trabajadores y estudiantes, este será el primer respiro largo tras el inicio del año y una oportunidad para recargar energía antes de que avance el primer trimestre.

El 5 de febrero conmemora la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, un documento clave en la historia del país que sentó las bases del Estado moderno al reconocer derechos laborales, la educación pública y la soberanía nacional sobre los recursos naturales.

¿Por qué algunos días festivos se recorren a lunes?

El esquema actual de “puentes” en México se formalizó en 2006, cuando se reformó la Ley Federal del Trabajo para reorganizar ciertos días festivos. El objetivo fue evitar interrupciones laborales a mitad de semana, reducir el ausentismo no planificado y fomentar una mejor organización tanto para empresas como para trabajadores.

Este modelo también ha tenido un impacto positivo en el turismo interno y en la planeación familiar. Diversos organismos internacionales han señalado que los descansos regulados contribuyen a mejorar la salud física y mental de la fuerza laboral, además de facilitar la conciliación entre la vida personal y profesional.

El esquema actual de “puentes” en México se formalizó en 2006. Foto: Pexels

Días de descanso obligatorio en México durante 2026

Además del primer puente de febrero, el calendario oficial de 2026 contempla los siguientes días de descanso obligatorio:

1 de enero

2 de febrero

16 de marzo

1 de mayo

16 de septiembre

16 de noviembre

25 de diciembre

Con esta información, es posible comenzar a planear vacaciones, viajes cortos o simplemente momentos de descanso con mayor anticipación.

Un respiro temprano en el año

Saber cuándo es el primer puente oficial de 2026 permite organizar mejor el inicio del año y aprovechar de forma estratégica los descansos legales. Ya sea para salir de la ciudad, visitar a la familia o simplemente pausar la rutina, el puente del 2 de febrero marcará el primer descanso largo del año para millones de personas en México.

