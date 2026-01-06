Primer puente de 2026 en México: cuándo será el primer descanso oficial del año

Con el cierre de las vacaciones decembrinas, millones de personas en México regresan a la rutina laboral y escolar. Entre pendientes, agendas y nuevos propósitos, una pregunta comienza a repetirse con fuerza: ¿cuándo es el primer puente oficial de 2026? La buena noticia es que el primer fin de semana largo del año llegará relativamente pronto y permitirá una pausa estratégica para descansar o planear una escapada corta. TE PUEDE INTERESAR: Rosca que se transforma: historia, símbolos y muffins para compartir De acuerdo con el calendario oficial de días de descanso obligatorio en México, el primer puente de 2026 será el lunes 2 de febrero. Esto se debe a que la Ley Federal del Trabajo establece como día de descanso obligatorio el primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero, fecha en la que se celebra el Día de la Constitución.

¿Cómo quedará el primer puente de 2026? En 2026, el descanso correspondiente al Día de la Constitución se recorrerá al lunes 2 de febrero, lo que permitirá un puente de tres días que irá del sábado 31 de enero al lunes 2 de febrero. Para trabajadores y estudiantes, este será el primer respiro largo tras el inicio del año y una oportunidad para recargar energía antes de que avance el primer trimestre. El 5 de febrero conmemora la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, un documento clave en la historia del país que sentó las bases del Estado moderno al reconocer derechos laborales, la educación pública y la soberanía nacional sobre los recursos naturales. ¿Por qué algunos días festivos se recorren a lunes? El esquema actual de “puentes” en México se formalizó en 2006, cuando se reformó la Ley Federal del Trabajo para reorganizar ciertos días festivos. El objetivo fue evitar interrupciones laborales a mitad de semana, reducir el ausentismo no planificado y fomentar una mejor organización tanto para empresas como para trabajadores. Este modelo también ha tenido un impacto positivo en el turismo interno y en la planeación familiar. Diversos organismos internacionales han señalado que los descansos regulados contribuyen a mejorar la salud física y mental de la fuerza laboral, además de facilitar la conciliación entre la vida personal y profesional.