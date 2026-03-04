Busca México blindar precios de combustibles ante conflicto en Medio Oriente

México
/ 4 marzo 2026
    Busca México blindar precios de combustibles ante conflicto en Medio Oriente
    Sheinbaum dijo que la intención es que los precios de los combustibles no vean un aumento en México. CUARTOSCURO

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que Secretaría de Energía trabajará para que afectaciones a precio del petróleo a nivel mundial no impacte en bolsillo de mexicanos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que su Gobierno trabaja para evitar que una escalada en el conflicto bélico en Medio Oriente impacte en los precios del combustible y en el bolsillo de las familias mexicanas.

“Sí, estamos trabajando con Secretaría de Energía, particularmente con Comisión Federal de Electricidad para que no represente un incremento al bolsillo de las y los mexicanos”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum reaccionó así a la siutación en Medio Oriente, con bombardeos de EEUU e Israel a Irán y las respuestas de Teherán, que han generado volatilidad en los mercados internacionales, particularmente en los precios del petróleo y el gas, con potenciales efectos en economías importadoras de combustibles.

La mandataria destacó que México mantiene una producción relevante de hidrocarburos y derivados que permite amortiguar choques externos.

“En el caso del petróleo, como ustedes saben, bueno, primero la gran mayoría del petróleo, de los derivados de petróleo que se consumen se producen en México”, señaló.

Reconoció, no obstante, que el país aún importa parte de las gasolinas y turbosinas, pero subrayó que el grueso del consumo interno se cubre con producción nacional.

“La mayoría se produce en México y hay un esquema de Secretaría de Hacienda en caso de que suba más de cierto nivel para que entre un subsidio al IEPS de tal manera que no impacte a las familias mexicanas. Es una disminución de impuestos”, explicó.

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) es el gravamen que se aplica a combustibles y que el Gobierno ha utilizado en años recientes como mecanismo de estabilización, reduciéndolo o subsidiándolo cuando los precios internacionales se disparan.

Cuestionada sobre un posible aumento en el precio del gas, la presidenta enfatizó que “no (se prevé aumento en el costo), estamos revisándolo de todas maneras, pero el objetivo es proteger la economía de las familias mexicanas”.

Aunque México es productor de crudo, sigue dependiendo parcialmente de importaciones de combustibles refinados, por lo que los conflictos geopolíticos en regiones estratégicas como Medio Oriente pueden presionar los precios internacionales.

Sheinbaum insistió en que el Gobierno vigila la situación de manera permanente y coordina acciones entre la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Hacienda para contener cualquier efecto adverso sobre la inflación y el poder adquisitivo.

Los precios del gas y del petróleo se han encarecido después de los ataques -desde el sábado- de Estados Unidos e Israel a Irán, que es uno de los principales productores de crudo de la OPEP+ y que asimismo controla el estrecho de Ormuz, un punto clave del tráfico petrolero y del gas.

