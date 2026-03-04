Evacuan connacionales de zonas de conflicto por guerra de EU contra Irán

México
/ 4 marzo 2026
    Evacuan connacionales de zonas de conflicto por guerra de EU contra Irán
    Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia de prensa en Palacio Nacional. Cuarto oscuro | Andrea Murcia Monsivais

El 28 de febrero, los Estados Unidos e Israel bombardearon Irán, causando la muerte del ayatolá Alí Jamenei

Tras el incremento de ataques en Medio Oriente, especialmente en territorio iraní por los Estados Unidos, el gobierno de México ha informado sobre la evacuación de ciudadanos mexicanos de las zonas de conflicto.

Durante la rueda de prensa ‘La Mañanera’, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, constató que se han evacuado un aproximado de 279 mexicanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que los connacionales han utilizado rutas alternativas, no aéreas, para evacuar de las zonas de conflicto.

Las evacuaciones se han logrado a través de países como Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y Qatar. Se estima que en las zonas de conflicto hay un estimado de siete mil connacionales.

Aunque la presidenta no especificó sobre las condiciones en que las personas han sido evacuadas, la cancillería de la región afirmó que no ha habido casualidades por los bombardeos de los Estados Unidos, Israel e incluso los de Irán.

Se reitera que todas las embajadas de México continúan operando en situaciones de alerta y en contacto con nuestras y nuestros connacionales, tanto residentes como turistas varados, sin reportes de daños a su integridad física.’

Desde sus redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha indicado que mantiene actualizados a los connacionales sobre las instrucciones de seguridad que deben seguir. En sus publicaciones, comparten los siguientes números para contactar las respectivas embajadas para pedir asistencia.

*) Embajada en Irán +989121224463

*) Embajada en Israel 054-316-6717

*) Embajada en Jordania 0778 00 0494

*) Embajada en Qatar 3363 4450

*) Embajada en Arabia Saudita +966557539374

*) Embajada en Kuwait +965 9401 6333

*) Embajada en EAU 504 54 0273

*) Embajada en Líbano 03 044 598

*) Oficina de Representación en Palestina +972 54 447 0095

