Buscan ganar terreno rivales del CJNG, tras muerte de ‘El Mencho’

México
/ 12 marzo 2026
    Según información extraoficial, ese campamento era ocupado por una célula del Cártel del Abuelo o Cártel de Tepalcatepec, integrado a la alianza criminal michoacana denominada Cárteles Unidos, la cual buscaría incursionar en Jalisco con grupos de autodefensa, armados con rifles de alto poder y explosivos. REFORMA

Uno de los casos es el ataque con drones explosivos que ocurrió el lunes en el municipio de Santa María de los Ángeles, cerca de Colotlán, en la Región Norte

Desde la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en Tapalpa, Jalisco, han ocurrido al menos tres ataques que podrían haber sido perpetrados por grupos rivales del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), cuyos miembros buscan ganar territorio.

Fuentes policiales informaron que esta posibilidad es considerada por autoridades tras analizar agresiones más recientes en las fronteras de la entidad.

Uno de los casos es el ataque con drones explosivos que ocurrió el lunes en el municipio de Santa María de los Ángeles, cerca de Colotlán, en la Región Norte.

Al estallido del artefacto sobrevino un enfrentamiento entre policías estatales y delincuentes en la localidad de La Hiedrita. Presuntamente estuvo involucrada una célula llamada Comando Flecha MZ, que es una vertiente del Cártel de Sinaloa, según indagaron las autoridades consultadas.

También está el ataque con explosivos dejados en Pinos, Zacatecas, en los límites con Ojuelos de Jalisco.

En la Región Altos mantienen presencia células de distintas vertientes del Cártel de Sinaloa, entre ellas la facción MF, que aparentemente buscan volver a incursionar en Villa Hidalgo y Teocaltiche, revelaron las fuentes consultadas.

A esto se suma el enfrentamiento ocurrido el 6 de marzo en Los Olivos, en Jilotlán de los Dolores, en los límites con Tepalcatepec, Michoacán.

En aquella ocasión, la Policía de Jalisco reportó que sus elementos desmantelaron un campamento en un cerro, en donde fueron localizadas mochilas, llantas, bolsas y ropa táctica.

Según información extraoficial, ese campamento era ocupado por una célula del Cártel del Abuelo o Cártel de Tepalcatepec, integrado a la alianza criminal michoacana denominada Cárteles Unidos, la cual buscaría incursionar en Jalisco con grupos de autodefensa, armados con rifles de alto poder y explosivos.

Por otro lado, 12 internos del penal de Puente Grande fueron trasladados el lunes al Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano para evitar disturbios. De ellos, 10 son presuntos integrantes del CJNG y dos del Cártel de Sinaloa.

